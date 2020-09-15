Gezi Parkı davasının ayrılan dosyanın ilk duruşmasında beraat taleplerine ret

Oyuncular Mehmet Ali Alabora ve Pınar Öğün, gazeteci Can Dündar, Açık Toplum Vakfı çalışanı Gökçe Yılmaz, yazar Handan Meltem Arıkan, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Koordinatörü Hanzade Hikmet Germiyanoğlu ve sivil toplum kuruluşu çalışanı İnanç Ekmekçi’nin yargılandığı Gezi Parkı davasında mahkeme, beraat taleplerini reddetti.

Oyuncular Mehmet Ali Alabora ve Pınar Öğün, gazeteci Can Dündar, Açık Toplum Vakfı çalışanı Gökçe Yılmaz, yazar Handan Meltem Arıkan, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Koordinatörü Hanzade Hikmet Germiyanoğlu ve sivil toplum kuruluşu çalışanı İnanç Ekmekçi’nin yargılandığı Gezi Parkı davasının ilk duruşması bugün yapıldı. Mahkeme beraat taleplerini reddetti.

Diken'den Canan Coşkun'un haberine göre davada yargılanan bütün sanıkların Gezi Parkı olayları sırasında şiddetsiz eylemleri organize etmek ve yaygınlaştırmak gibi suçlamalarla hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, mala zarar verme, tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi, ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme, nitelikli yağma, nitelikli yaralama, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet suçlamalarından ağırlaştırılmış müebbet ve 2970 yıl hapsi isteniyor.

Davada yargılanan kişiler yurt dışında yaşadığı için geçen şubat ayında beraat kararıyla sonuçlanan ana davadan ayrılmıştı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya sanıkların dört avukatı katıldı.

Gökçe Yılmaz’ın avukatı Bahri Belen, Açık Toplum Vakfı’nın yöneticileri hakkında mahkemenin beraat kararı verdiğini anımsatarak, müvekkilinin derneğin bir çalışanı olduğunu söyledi ve müvekkili hakkında derhal beraat kararı verilmesini talep etti.

Diğer avukatlar da müvekkillerinin ifadesinin istinabe yoluyla alınmasını talep etti. (Bir davanın görülmekte olduğu mahkemeye gönderilmek üzere, başka bir yerde bulunan tanığın ifadesinin bulunduğu yerdeki mahkemece alınması)

Mahkeme, avukatların beyanlarından sonra savcının bir talebi olup olmadığını sordu. Savcı da davada yargılanan kişiler hakkında çıkarılan yakalama kararının infazının beklenmesini talep etti. Mahkeme de istinabe ve derhal beraat taleplerini reddederek bir sonraki duruşmanın 14 Ocak 2021’de yapılmasına hükmetti.

Aynı mahkeme, 18 Şubat’ta ana davada Osman Kavala, Mücella Yapıcı, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Çiğdem Mater, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Yiğit Aksakoğlu ve Yiğit Ali Ekmekçi’nin tüm suçlardan beraatına karar vermiş, Kavala hakkında da tahliye kararı vermişti.

Kavala, cezaevinden çıkarılmadan daha önce tahliye edildiği bir soruşturmadan tekrar gözaltına alınarak tutuklanmıştı.