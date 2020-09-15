NATO Karargahı'ndaki Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri toplantısı sona erdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye - Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantının sona erdiğini duyurdu.
Açıklamada, bir sonraki toplantının 17 Eylül'de planlandığı bildirildi.
MSB, "Türkiye - Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantı sona erdi" açıklaması yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye - Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantının sona erdiğini duyurdu.
Açıklamada, bir sonraki toplantının 17 Eylül'de planlandığı bildirildi.
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