Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 67 kişi daha hayatını kaybetti: Yeni vaka sayısı 1742

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 67 kişi daha hayatını kaybetti. 24 saatte 110 bin 412 test yapıldı ve 1742 yeni vaka tespit edildi. Aktif hasta sayısında yaşanan artışa dikkat çeken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İyileşenlerimizin sayısı kayıplarımızın sayısını ancak tedbirle geçebilir" dedi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin olarak yeni verileri yayınladı. Buna göre virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 67 artarak 7 bin 186'ya ulaştı. Bugün 110 bin 412 test yapıldı. Toplam hasta sayısı, bugün tanı konan 1742 kişiyle birlikte 294 bin 620 oldu.

Bakanlığın verilerinde iyileşen hasta sayısına dair de bilgi verildi. Buna göre 24 saatte 1202 kişi sağlığına kavuştu. Toplam iyileşen hasta sayısı 261 bin 260'a yükseldi. Söz konusu bakanlık verilerinde ağır hasta sayısının 1327, hastalarda zatürre oranının yüzde 7.1 olduğu belirtildi.

Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakmaya devam ediyor. İyileşenlerimizin sayısı kayıplarımızın sayısını ancak tedbirle geçebilir. Mücadelede GÜÇ BİRLİĞİ yaparsak virüsü yenebiliriz. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 15, 2020

​​Verileri kişisel Twitter hesabında değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakmaya devam ediyor. İyileşenlerimizin sayısı kayıplarımızın sayısını ancak tedbirle geçebilir. Mücadelede güç birliği yaparsak virüsü yenebiliriz" dedi.