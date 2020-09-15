Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Conte görüşmesinde, Türkiye-İtalya ilişkileri ve bölgesel meseleler ele alındı.
Cumhurbaşkanı @RTErdogan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) September 15, 2020
Görüşmede, Türkiye-İtalya ilişkileri ve bölgesel meseleler ele alındı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)