Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Conte görüşmesinde, Türkiye-İtalya ilişkileri ve bölgesel meseleler ele alındı.

Cumhurbaşkanı @RTErdogan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede, Türkiye-İtalya ilişkileri ve bölgesel meseleler ele alındı. — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) September 15, 2020

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