Isparta'da bir köy karantinaya alındı

Isparta'da bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Isparta Valiliği'nden alınan bilgiye göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Küçükhacılar köyünde, Kovid-19 vakaları ve temaslı sayılarında artış olması nedeniyle hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verdi.

Karar, bugünden itibaren uygulanmaya başlandı.