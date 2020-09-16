Türkiye ile Libya arasında yeni mutabakat

Türkiye ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında, inşaat sektöründe yeni bir sayfa açacak mutabakat zaptı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile Resmi Gazete’de yayınlandı.

Türkiye ile Libya arasında imzalanan ve Resmi Gazete'de yayınlanan mutabakattaki bazı maddeler şu şekilde: