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    Sevgilisi tarafından dövülen kadını kurtarmak isterken katil olan Kadir Şeker

    Savcı, Kadir Şeker'in 12 yıldan 18 yıla kadar hapsini istedi

    © DHA /
    Türkiye
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    Konya'da sevgilisi Ayşe D.'yi dövdüğüne tanık olduğu Özgür Duran'ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker'in yargılandığı davada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, Şeker'in 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

    Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Kadir Şeker, maktul Özgür Duran'ın yakınları, taraf avukatları ve tanıklar katıldı.

    Şeker, daha önceki ifadelerini tekrarlayarak ağlayan bir kadını kurtarmak isterken olayların bu duruma gelmesinden üzüntü duyduğunu söyledi.

    Sevgilisi tarafından dövülen kadını kurtarmak isterken katil olan Kadir Şeker
    © DHA /
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    Özgür Duran'ın kardeşi Niyazi Remzi Duran ise sanıktan şikayetçi olduğunu belirtti. Ağabeyi hakkında medyada gerçeği yansıtmayan haberlerin yer aldığını öne süren Duran, "Ağabeyim uyuşturucu satıcısı değildi. Sosyal medya paylaşımlarından da uyuşturucuya karşı olduğu anlaşılacaktır. Ağabeyime çok haksızlık yapıldı. Bizler de mağdur olduk. Sanıktan şikayetçiyim, adalete güveniyorum" ifadesini kullandı.

    Duran ailesinin avukatlarından Furkan Akbulut, adli tıp raporunda Şeker'in sırtında 3 santimetrelik, kabuk bağlamaya yüz tutmuş bir kesi yarası tespit edildiğinin yer aldığına dikkati çekerek, Şeker'in olaydan kısa süre önce bıçaklı bir yaralama olayına da karışmış olabileceğini öne sürdü. 

    Avukatın bu iddiası üzerine söz alan Kadir Şeker, "Daha önce böyle bir olaya karışmadım" dedi.

    'Kadir Şeker'den bir kahraman yaratılmaya çalışılıyor'

    Maktulün babası Cengiz Duran'ın avukatı Duygu Delibaş ise şöyle konuştu:

    "Şu anda kamuoyunda öyle bir algı oluştu ki sanki biz mağdur tarafı değil, sanık tarafıyız. Bu dosya kadına şiddetle bütünleştirilmiş bir dosya oldu. Söz konusu olayda şiddet yoktur. Kadir Şeker'den bir kahraman yaratılmaya çalışılmaktadır. Kadir Şeker bir canidir demiyoruz. Bu tartışılır. Ancak Kadir Şeker bir kahraman değildir. Olayda elinde bıçağı olmasaydı olaylar bu hale gelmeyecekti. Buradan çıkacak karar ülke gündemine oturacak. Kadir Şeker lehine bir karar bireysel silahlanma ve sokak adaletini de meşrulaştıracaktır." 

    © AA / Mustafa Kamaci
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    İddia makamının esas hakkındaki görüşünü açıkladığı duruşmada, Şeker'in 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Şeker'in alacağı cezada, haksız tahrik indiriminin de üst seviyeden uygulanması istendi.

    Sanık Şeker'in avukatı ve Konya Barosu Başkanı Mustafa Aladağ, savcılık mütalaasını kabul etmediklerini vurguladı. Suç vasfının değişeceğini öngördüklerini dile getiren Aladağ, bu nedenle müvekkilinin, içeride bulunduğu süre de göz önünde bulundurularak tahliyesini talep etti.

    Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması ve esasa ilişkin savunmaların hazırlanması için Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 14 Ekim'e erteledi.

    Ne olmuştu?

    Üniversiteye hazırlanan Kadir Şeker, 5 Şubat'ta merkez Selçuklu ilçesi Kosova mahallesindeki parkta bir kişinin sevgilisini darp ettiğini görmüş, çifti ayırmaya giden genç bu sırada saldırgan Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşmıştı.

    Sevgilisi tarafından dövülen kadını kurtarmak isterken katil olan Kadir Şeker
    © DHA /
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    Genci bir süre kovalayan ve darp eden Duran, boğuşma sırasında aldığı bıçak darbesiyle yere yığılmıştı. Göğsüne aldığı yara nedeniyle ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Duran hayatını kaybetmişti. Polis ekipleri, olay yerindeki kan izlerini takip ederek Şeker'i ikamet ettiği teyzesinin evinde gözaltına almıştı. Şeker çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

    Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Şeker hakkında 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçlamasıyla 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

    Etiketler:
    Özgür Duran, kasten öldürme, İndirim, Bıçaklama, Kadına şiddet, Darp, tahrik, Hapis cezası, Kadir Şeker, Konya
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