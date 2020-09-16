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    Uzmanından uyarı: Linke tıklayan çarpılır

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    Adli bilişim uzmanı emekli polis İsa Altun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde internet kullanımının artmasıyla dolandırıcılıkların da katlandığını söyledi. Altun, “Yolladıkları linke tıklarsanız çarpılıyorsunuz” dedi.

    İnternet ve telefon dolandırıcılığı hikayelerini topladığı 'Ortam sanal suç gerçek' isimli bir kitabı bulunan emekli polis İsa Altun, pandemi döneminde sanal haydutların fazla mesai yaparak binlerce kişiyi dolandırdıklarını söyledi.

    Hürriyet'ten Eyüp Serbest'in haberine göre dolandırıcıların ücretsiz maske dağıtımı, ücretsiz aşı, kredi başvurusu, koronavirüs  indirimi, kredi kartı aidatı iadesi gibi oltalama yöntemlerinin yanı sıra, “Virüsten kim öldü?” ya da “Koronavirüs mutasyona uğradı” gibi sözde haber linkleriyle internet kullanıcılarının bilgisayarlarını ele geçirdiğini anlatan İsa Altun, şu uyarıları yaptı:

    • “Bilişim güvenliği şirketleri pandemi ile ilgili pdf, mp4 ve docx belgelerine saklanan çok sayıda zararlı dosya tespit ettiler. Bu dosyalar kullanıcıların cihazlarını hedef alan tehditler içeriyor. Bazı zararlı dosyalar e-posta üzerinden yayılıyor. Örneğin, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından gönderildiği iddia edilen bir Excel dosyasında koronavirüs kurbanlarının bir listesinin bulunduğu söyleniyor. E-posta ile gönderilen bu dosya aslında başka zararlı dosyaları gizlice indirmekte kullanılan bir Truva atı. Bir diğer casus Truva atı ise bulaştığı cihazdaki parolaları ve başka verileri toplayıp saldırgana gönderiyor. Şimdiye dek Kovid-19 hakkında bilgi sunan sitelerin yüzde 93’ü zararlı yazılım barındırıyor. 2 bin 200’den fazla web sitesi ise şüpheli konumda bulunuyor. Bu siteler 'Koronavirüs indirimi, tüm ürünlerde yüzde 10' sloganını kullanarak kullanıcıları tuzağa düşürüyor.
    • Sanal haydutlar pandemi sürecinde en çok phishing denilen oltalama yöntemiyle insanları mağdur ettiler. Sosyal medyada e-devlet üzerinden verildiği iddia edilen yardımlar, hibe kredileri ve iş başvuruları bahane edilerek insanlar tuzağa düşürüldü. E-devlet görünümlü web siteleri tıklandığında kullanıcıların cihazlarına virüs bulaştı ve tüm bankacılık bilgileri siber saldırganların eline geçmiş oldu. Diğer tuzak yöntemi ise bankaların internet sitelerinin birebir kopyalanmasıydı. Dolandırıcılar arama motorları ile sosyal medya şirketlerine astronomik miktarlarda sponsorlu reklamlar verdi. Kredi kartı aidatı iadesi, ucuz kredi, bonus puan, otomobil, ev gibi çeşitli hediyeler vaat edildi. Sisteme girdiğini düşünen vatandaşlar kredi kartı bilgilerini ve şifrelerini girince, kartlarındaki tüm kredi limitleri boşaltıldı.”

    İsa Altun, “Ücretsiz peynir sadece fare kapanında olur” diyerek, sanal haydutlardan korunmak için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

    • Mobil cihazınıza yüklemek istediğiniz uygulamaları mutlaka Google Play ya da App Store’dan indirin.
    • İşletim sisteminizi güncel tutun, bilmediğiniz wifi ağlarına bağlanmayın. Antivirüs programı kullanın.
    • Panik ve endişe etmenize yol açacak, kolay yoldan para kazanmanızı sağlamayı vaat eden linklere asla tıklamayın.
    • Güven vermeyen ve bilinmeyen kaynaklardan gelen e-posta ya da bağlantıları tıklamayın. Dosya eklerini cihazlarınıza indirmeyin.
    • Kişisel bilgilerinizi isteyen, bankacılık ile ilgili verilerinize göz diken mailleri cevaplamayın. Bankalar e-posta üzerinden kişisel verilerinizi istemez.
    • Şüphelendiğiniz durumda polis ya da jandarmadan yardım isteyin.
    Etiketler:
    Maske, Banka, Kredi kartı, Dolandırıcılık, Hack, Bilgisayar, Koronavirüsle mücadele, Koronavirüs aşısı, Koronavirüs ilacı, Koronavirüs
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