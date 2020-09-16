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    Yüz yüze eğitim uyum rehberi yayınlandı

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202009161042856068-yuz-yuze-egitim-uyum-rehberi/

    Yüz yüze eğitimde uyum programı, okul öncesi eğitim kurumlarında 30'ar dakikalık 5 etkinlik saati olacak şekilde 1 gün, İlkokul 1. sınıflarda ise 30'ar dakikalık 5 ders saati ve aralarda 10'ar dakikalık teneffüsler olacak şekilde 1 gün üzerinden planlanacak.

    Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda yüz yüze eğitimin ilk haftasında gerçekleştirilecek olan 'Uyum Eğitiminde Dikkat Edilecek Hususlar'ı belirleyerek, sürecin en etkili ve verimli şekilde işlemesi ve tüm okullarda ortak bir dilin yakalanması için bir rehber hazırladı.

    İl müdürlükleri kanalıyla tüm okullara ulaştırılan rehberde, öğrenciler, öğretmenler, veliler ve okul yöneticileri için planan tedbirler tüm detaylarıyla paylaşıldı.

    Buna göre okul yönetimleri, uyum programının 21-25 Eylül haftasında hangi gün olacağına öğretmenlerle birlikte karar verecek. Uyum programı, okul öncesi eğitim kurumlarında 30’ar dakikalık 5 etkinlik saati olacak şekilde 1 gün, ilkokul birinci sınıflarda ise 30’ar dakikalık 5 ders saati ve aralarda 10’ar dakikalık teneffüsler olacak şekilde 1 gün üzerinden planlanacak.

    'Öğrencilerin eğitimlerine yönelik tedbirler okul yönetimleri ve öğretmenlerle birlikte alınacak'

    İmkan ve şartlara göre sınıf mevcudunun sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde iki ayrı gruba ayrılması sağlanıp, her grubun okula uyum programının birbirinden farklı günlerde olmasına özen gösterilecek.

    Teneffüs saatlerinde öğrencilerin sosyal mesafeye uymaları için gerekli yönlendirmeler yapılacak. Ayrıca, veli isteğiyle okula yüz yüze eğitime katılmayan öğrenciler tespit edilerek, bu öğrencilerin eğitimlerine yönelik tedbirler okul yönetimleri ve öğretmenlerle birlikte alınacak.

    Bütün öğrenciler, uzaktan eğitim çalışmalarını düzenli takip etmeleri konusunda yönlendirilecek ve desteklenecek. Bu süreçte okullara zorunlu olmadıkça ziyaretçi kabul edilmeyecek, zorunlu durumlarda ise ziyaretçinin kaydı tutularak tedbirler doğrultusunda kabulü sağlanacak.

    'Sağlık olmadan eğitim olmaz'

    Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıflar uyum programı etkinliklerinde çocuklar sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirilecek. Hijyen, sosyal mesafe, korku ve kaygılardan kurtulma gibi etkinliklerin yanı sıra öğrencilerin okulu ve çalışanları tanımalarına yönelik etkinlikler düzenlenecek.

    ‘Sağlık olmadan eğitim olmaz’ parolasıyla hazırlanan etkinliklerde, eğitimle ilgili tüm paydaşların uyması gereken hususlar ve beklentiler yer alıyor. Rehberde, okula uyum programı kapsamında yararlanılabilecek kaynaklar da paylaşıldı.

    Rehberin son bölümünde uyum programında uygulanacak örnek etkinliklere de yer verildi. Öğretmenlerin kendi özgün çalışmalarına yön verecek örnek başlıklar şu şekilde sıralandı:

    "Çocukların Tanışma Etkinliği, Sağlıklı Yaşam Etkinlikleri (Hijyen Kurallarına Uyma), Sosyal Mesafe Kurallarına Uyma Etkinliği (Sınıf İçi) Ailelerin Tanışma Etkinliği, Korku ve Kaygılardan Kurtulma Öğrenme Merkezlerini/Okulun Bölümlerini Tanıtma Etkinliği, Sınıf Kurallarını Tanıtma Etkinliği, Sağlıklı Yaşama Etkinliği (Beslenme Kurallarına Uyma), Sosyal Mesafe Kurallarına Uyma Etkinliği (Okul Dışı), Okulu ve Çalışanlarını Tanıma Etkinliği, Sağlıklı Yaşama Etkinliği (Okul Sonrası Beslenme ve Hijyen)”

    Selçuk: Çocuklarımızın salgının seyrini bilmeye ihtiyaçları yok

    Ayrıca ilkokul birinci sınıf öğretmenleri, okullardaki yüz yüze eğitimde yeni normale uyum aşamasında veli iletişimini güçlendirmek için ülke genelinde çevrim içi veli toplantılarına başladı. Bakanlık tarafından hazırlanan sunum eşliğinde gerçekleştirilen toplantıların açılışında, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da velilere videolu bir mesajla seslendi. Selçuk, video mesajında çocukların salgın vakaları ve vefat sayılarıyla ilgili gündemlerden uzaklaştırılması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

    "Bazı ailelerde duyuyorum, günlük vaka ve vefat sayıları çocukların yanında rahatça konuşuluyor. Çocuklarımızın salgının seyrini bilmeye ihtiyaçları yok. Onların bilmesi gereken şey, bu salgından kendilerini korumaları için gerekli tedbirler. Ayrıca ebeveynleri, öğretmenleri, sağlık kurumları ve devletin tüm imkanlarıyla kendilerinin yanında olduğunu bilmeye ihtiyaçları var. Yalnız olmadıklarını içselleştirmeli kuzularımız.”

    Bakan Selçuk, ilkokul birinci sınıf velilerine de, "Bu dönem çocuğunuza okuyacağınız bir sayfa kitabın kıymeti ve çocuğunuz üzerindeki etkisi hiçbir dönemle kıyaslanmayacak düzeyde fazladır. Öğrenmek isteyen, çocuğunun eğitimini desteklemek isteyen her velimiz ve çocuğumuz için Bakanlığımızın platformlarında sınırsız içerikler mevcuttur. Hepsinden azami düzeyde yararlanacağınızı ümit ediyor, çocukların gözlerinden öpüyorum" dedi.

    Etiketler:
    Hijyen, Ziyaretçi, Sosyal mesafe, Teneffüs, Öğretmen, Yüz yüze eğitim, Uzaktan eğitim, Okul, Türkiye, Koronavirüs, Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı
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