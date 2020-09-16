Kılıçdaroğlu'ndan eğitim açıklaması: MEB yapmayacaksa belediyelerimiz yapar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 754 bin 429 öğrencinin evinde televizyon olmadığı için uzaktan eğitimden faydalanamadığını belirterek MEB'e seslendi: "Senin de televizyonun olsun kampanyası başlatılmalıdır. MEB bu kampanyayı başlatmayacaksa CHP'li belediyeler taliptir."