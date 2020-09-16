Koronavirüse yakalanmasına rağmen dükkanını açan adamın savunması: Adam mı öldürdük?

Elazığ'da koranavirüs testi pozitif olmasına rağmen karantinayı ihlal edip iş yerini açan adam, polis tarafından yakalanarak ambulansla yurda götürüldü. Adamın "Adam mı öldürdük" diyerek kendisini savunması dikkat çekti.

Elazığ'da Şehit İlhanlar Caddesi'nde iş yeri bulunan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan 49 yaşındaki A.K, 14 gün karantinaya alındı. Evinde bulunamayan şahsı polis, karantinada olmasına rağmen iş yerini açarak satış yapmaya başladığı dükkanında yakaladı.

Polis, hemen sağlık ekiplerine bildirerek ambulans istedi. A.K'nın polise, "Adam mı öldürdüm?" dediği bunun üzerine polisin ise "Şu anda bu şekilde adam öldürmeye teşebbüs ediyorsun" karşılığını verdiği öğrenildi.

Ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, A.K'ya eldiven verdi ve yeni maske taktırarak ambulansa aldı. A.K ambulansla, Elazığ Valiliği tarafından alınan karar gereği karantina süresi bitene kadar kalacağı İzzetpaşa Öğrenci Yurdu'na götürüldü. Öte yandan A.K'ya pandemi kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 TL'lik cezai işlem uygulandığı, ayrıca yurtta kaldığı süre içerisindeki barınma masraflarının kendisinden tahsil edileceği belirtildi.