Türkiye'de ilk koronavirüs aşısı bugün yapılacak

CNN Türk'ün haberine göre, Türkiye koronavirüs aşı çalışmalarına bugün itibariyle katılıyor. Çinli firma Sinovac Biotech tarafından geliştirilen aşı, ilk olarak sağlık çalışanlarına uygulanacak. Aşı, ilk etapta 1200-1300 sağlık personeline yapılacak, 14 gün sonra aynı kişilere bir kez daha uygulanacak ve sonuçları Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile paylaşılacak.

Sonrasında ise gönüllülük esasına göre başvuranlara tekrar bu aşının yapılması planlanıyor. Ağırlıkla kronik hastalığı bulunan 13 bin kişinin aşılanması hedefleniyor.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın Sağlık Bakanlığı çevrelerinden aldığını belirttiği bilgilere göre, bugün 25 merkezde yapılacak aşı, daha önce Çin ile birlikte Endonezya, Brezilya, Bangladeş’in de arasında bulunduğu çok sayıda ülkede 10 bin kişiye uygulanmıştı.

Sarıkaya, aşının Ankara’da aşı çalışmalarının merkezi haline gelen Hacettepe’nin yanında Ankara Hastanesi, Şehir Hastanesi’nin de arasında bulunduğu bazı hastanelerde yapılacağını aktardı.

Ayrıca, İstanbul’da Marmara, İstanbul Üniversitesi Tıp fakülteleri ile birlikte özel hastanelerin yanı sıra İzmir, Kayseri, Gaziantep, Malatya’nın da arasında bulunduğu illerde bazı hastaneler merkez olarak belirlendi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, daha önce yaptığı açıklamada dünyada yapılan bazı çalışmalara Türkiye'nin de dahil olacağını duyurmuş, klinik aşamasında Türkiye'nin aşılama çalışmalarına dahil olacağını söylemişti.

Sağlık Bakanlığı aynı zamanda İngiltere, Almanya ve Rusya'daki çalışmalarla ilgili protokoller de imzalamıştı.