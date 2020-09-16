MasterChef'e koronavirüs engeli: Dış çekimler iptal edildi

Tv8’de yayınlanan yemek yarışması MasterChef Türkiye, Valilik tarafından alınan koronavirüs tedbirleri sebebiyle çekimlerinde kısıtlamaya gitmek zorunda kaldı.

Koronavirüs salgını bu sezon MasterChef Türkiye'yi de vurdu. Geçen sezonlarda her hafta farklı 2 yerde dış çekim yapan ekip, İstanbul Valiliği'nin koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı kararlar doğrultusunda, çekimleri artık yalnızca iç stüdyoda yapabilecek.

İstanbul Valiliği, 11 Eylül'de yayınladığı basın açıklamasında, "Açık alanlarda yapılacak; konser, gösteri, festival vb. etkinliklere hiçbir surette müsaade edilmeyecektir." ifadelerine yer vermişti.