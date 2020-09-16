MSB: İdlib'de 7 no'lu gözlem noktamıza saldırı oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada "İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki 3,4,5,6,7,8 ve 9 numaralı gözlem noktalarımıza Esed rejimi tarafından yönlendirilen sivil görünümlü bazı gruplar yaklaşmış, 7 numaralı gözlem noktamıza saldırıda bulunmuş, alınan tedbirler sonrasında dağılmışlardır" dendi.