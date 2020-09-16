MSB: İdlib'de 7 no'lu gözlem noktamıza saldırı oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), resmi Twitter hesabında İdlib gerginliği azaltma bölgesinde yaşanan bir gelişmeyi duyurdu.
Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi:
"İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki 3,4,5,6,7,8 ve 9 numaralı gözlem noktalarımıza Esed rejimi tarafından yönlendirilen sivil görünümlü bazı gruplar yaklaşmış, 7 numaralı gözlem noktamıza saldırıda bulunmuş, alınan tedbirler sonrasında dağılmışlardır."
İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki 3,4,5,6,7,8 ve 9 numaralı gözlem noktalarımıza Esed rejimi tarafından yönlendirilen sivil görünümlü bazı gruplar yaklaşmış, 7 numaralı gözlem noktamıza saldırıda bulunmuş, alınan tedbirler sonrasında dağılmışlardır.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 16, 2020
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