Yardımlaşma vakfından aldıkları 1 ton kömürü internette satışa çıkardılar

Sivas'ta 2 kişinin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan (SYDV) yardım olarak aldığı ve internet üzerinden satışa çıkardıkları yaklaşık bir ton kömür geri alındı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Sivas'ta Mehmet Akif Ersoy mahallesinde ikamet eden S.Ç. ile Gülyurt mahallesinde yaşayan E.D'nin Sivas Valiliği SYDV'den yardım olarak aldıkları yaklaşık 1 ton kömürü, bir e-ticaret platformundan satışa çıkardıkları tespit edildi.

SYDV ekipleri, üzerinde 'Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı' ile 'para ile satılmaz' yazılan torbaların fotoğrafını da siteye koyarak kömürleri satmaya çalışan kişilerle alıcı gibi irtibata geçti.

Daha sonra evlere giden ekipler, kömürleri kamyona yükleyerek vakfa getirdi. S.Ç. ve E.D'ye bir daha kömür yardımı yapılmayacağı belirtildi.