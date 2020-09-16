Psikolog Karakaya: Kullanılmış maskeyi yere atmak bize kişilik bozukluğunu hatırlatıyor

Dr. Klinik Psikolog Mehmet Karakaya, "Kullanılmış maskeyi yere atmak gibi davranışlar biz psikologlara, biz hekimlere bu kişilerdeki narsist ya da antisosyal kişilik bozukluğu dediğimiz patolojileri hatırlatıyor" dedi.

Kayseri'de Dr. Klinik Psikolog Mehmet Karakaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunmak için takılan maskelerin bazı kişiler tarafından yere atılmasını değerlendirdi.

"Bu hususta alınan tedbirler ve çalışmalar çok önemli. Ancak görüyoruz ki bazı insanlar bu kurallara riayet etmekten uzak olduğu gibi, büyük bir tehlike saçıyorlar" diyen Karakaya, şöyle devam etti: