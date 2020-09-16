Psikolog Karakaya: Kullanılmış maskeyi yere atmak bize kişilik bozukluğunu hatırlatıyor

Kayseri'de Dr. Klinik Psikolog Mehmet Karakaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunmak için takılan maskelerin bazı kişiler tarafından yere atılmasını değerlendirdi.
"Bu hususta alınan tedbirler ve çalışmalar çok önemli. Ancak görüyoruz ki bazı insanlar bu kurallara riayet etmekten uzak olduğu gibi, büyük bir tehlike saçıyorlar" diyen Karakaya, şöyle devam etti:
- "Kullandıkları maskeyi yere atmak gibi bu tür davranışlar biz psikologlara, biz hekimlere bu kişilerdeki narsist ya da antisosyal kişilik bozukluğu dediğimiz patolojileri hatırlatıyor. Kişi kurallara uymayı kendi iç dünyasında bir çatışmaya dönüştürüyor.
- 'Yere maskeyi atarım, çöpçü ya da belediye gelir toplar' anlayışı oldukça problemli bir davranış modeli olduğu gibi diğer tüm insanların da sağlığını tehlikeye atacak boyutta büyük bir kul hakkıdır. Lütfen kurallara tam olarak uyalım."
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