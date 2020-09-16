İstanbul'da kadınların vücuduna yazılar yazarak cinsel istismarda bulunan sahte hocanın ifadesi ortaya çıktı

İstanbul'da kendisini hoca olarak tanıttığı kadınları evliliklerini kurtarma vaadiyle dolandırdığı iddia edilen Burhan D.'nin savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Kendisine kumpas kurulduğunu öne süren Burhan D., "Ben kimseyi bu zamana kadar taciz etmedim" dedi.

İstanbul Esenler'de yaşayan Burhan D., eşleriyle boşanma aşamasında olan çok sayıda kadına kendisini hoca olarak tanıttığı, evliliklerini kurtarabileceğini vaat ederek kadınlardan hem para aldığı hem de vücutlarına çeşitli yazılar yazarak cinsel istismarda bulunduğu ihbarı üzerine gözaltına alındı.

'Dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık' suçundan önceki gün tutuklanan Burhan D., savcılıktaki ifadesinde suçlamaları reddetti.

'Bayanla odada yalnız görüşmem lazım'

DHA'nın aktardığı habere göre 19 yaşındaki S.B. adlı kadın, emniyetteki ifadesinde kocası E.B. ile kısa bir süre önce ayrılık yaşadığını ve annesinin evine taşındığını belirterek, "Eşimle barışmak için tekrar geri döndüğümde eşim ile dini nikahımızı tazelememiz için karar aldık. Eşim benim de ismini Burhan olarak bildiğim şahsı yaklaşık olarak 1.5 ay kadar önce nikah tazelemek için davet etti. Şahıs bizim evimize geldiğinde evde üçümüzden başka kimse yoktu. Bizden miktarını hatırlamadığım kadar kefaret parası istedi. Eşimin söylemesiyle bu şahsa 3 bin 300 lira para verildi. Şahıs parayı aldı, eşime dönerek ‘Müsait bir odanız var mı? Benim bayanla odada yalnız görüşmem lazım’ dedi" şeklinde beyanda bulundu.

Başka bir kadını taciz ettiğini öğrenince şikayetçi oldu

Eşinin ve kendisinin şüpheliyle yalnız kalmayı kabul etmediğini ifade eden S.B., "Bu şahıs parayı aldıktan sonra bizim nikahımızı kıydı. Ben odadan çıktım. Benim bu olayla ilgili söyleyeceklerim bundan ibarettir. Ben bu olayla ilgili davacı ve şikayetçi değilim" dedi.

E.B. ise emniyetteki ifadesinde Burhan D.’yi dini nikahlarını tazelemek için evlerine çağırdıklarını belirterek, şüphelinin kendilerinden 3 bin 200 lira kefaret parası istediğini, parayı verdiğini öne sürdü. Burhan B.'nin başka bir kadını taciz ettiğini öğrenince kendisinin dolandırıldığını anladığını ifade eden E.B. Burhan D.'den şikayetçi olduğunu beyan etti.

'Dini nikah kıymadım, şahıslardan para istemedim'

Bakırköy Adalet Sarayı’nda savcılık ifadesi alınan Burhan D. ise şunları söyledi:

"Geçimimi kiraya vermiş olduğum iki dairemden aldığım para ile sağlıyorum. 15 gün kadar önce E.B. eşine ‘Boş ol’ dediğini, bu yüzden nikahlarının düştüğünü söyleyerek beni nikah tazelemem için evlerine çağırdı. Ben de ‘Sinirle söylenmiş söz geçerli olmaz, nikahımız düşmez, tövbe edin’ dedim. Şahıslara orada bulunan kişilerin huzurunda tövbe ettirdim. Dini nikah kıymadım, şahıslardan para istemedim. E.B. istemediğim halde bana 300 lira para verdi. Verirken de ‘Evime geldiğin için kendi rızamla bu parayı veriyorum’ dedi."

'Bana kumpas kuruldu'

'Ayrı odanız var mı?' şeklinde soru sormadığını öne süren Burhan D., E.B.'nin kendisine kumpas kurarak para istediğini, vermediği için de görüntüleri dağıttığını iddia ederek "Kabul etmedim. Ben kimseyi bu zamana kadar taciz etmedim" dedi.