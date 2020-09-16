Kızlarına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen baba tahliye edildi

Mersin'de yaşayan 34 yaşındaki H.G. ile kız kardeşleri 32 yaşındaki S.D. ve 28 yaşındaki S.D., ocak ayında öz babaları S.D.'nin küçük yaşlarda yıllarca kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu öne sürüp, şikayetçi oldu.

3 kız kardeşin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan emlakçı baba S.D. hakkında 'çocuğun cinsel istismarı suçundan' 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın temmuz ayında görülen ikinci duruşmasında tutuklanarak cezaevine gönderilen S.D., üçüncü duruşmada ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.