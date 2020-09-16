RTÜK'ten Selçuk Tepeli'nin sözlerine ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (), Fox TV'ye Selçuk Tepeli'nin ana haber bülteninde otoyol ve köprü ücretlerinden bahsederken kullandığı ifadeler nedeniyle idari para cezası verdi.

Üst Kurul, "Dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına yer verilemez." ilkesini ihlal etttiği gerekçesiyle FOX TV'ye idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Tepeli ne demişti?

Selçuk Tepeli, "Üstünden geçsek de geçmesek de para ödediğimiz, geçerken de ne kadar ödediğimizi kestiremediğimiz çünkü bunun önüne arkasına bir takım otoyollar konuluyor. Geçen varsa bilir yani orada ne kadar düdüklendiğini gerçekten anlamıyorsun. Dolayısıyla öyle rahatsız edici bir şey ki.." ifadelerini kullanmıştıı.