Muş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem

AFAD’dan edinilen bilgiye göre saat 17.48’de Muş Korkut’ta 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem 16,2 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Depremde can ve mal kaybıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
#DEPREM: Muş'un Korkut ilçesinde saat 17.48'de 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.— A F A D (@AFADBaskanlik) September 16, 2020
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) September 16, 2020
SAZLIKBASI-KORKUT (MUS) https://t.co/jo0NxhAGiJ
16.09.2020, 17:48:18 TSİ
Büyüklük: 4.7
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
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