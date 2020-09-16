Muş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem

AFAD’dan edinilen bilgiye göre saat 17.48’de Muş Korkut’ta 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem 16,2 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremde can ve mal kaybıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

#DEPREM: Muş'un Korkut ilçesinde saat 17.48'de 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Gelişmeleri takip ediyoruz.



➡️ https://t.co/cofXSurHiN — A F A D (@AFADBaskanlik) September 16, 2020

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