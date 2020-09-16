Azerbaycan ve Türkiye arasındaki karşılıklı ziyaretler kimlik kartları ile yapılabilecek

Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Halaf Halafov, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki karşılıklı ziyaretlerin yakın zamanda sadece kimlik kartlarıyla yapılabileceğini duyurdu.

Azerbaycan’ın Trend ajansının haberine göre Dışişleri Bakan Yardımcısı Halaf Halafov, Azerbaycan vatandaşlarının Türkiye’ye sadece kimlik kartlarıyla gidebileceği gibi Türkiye vatandaşlarının da vizesiz olarak Azerbaycan’ı ziyaret edebileceklerini belirtti.

İki ülke arasındaki vize uygulamasının kaldırılması ve vatandaşların Azerbaycan ile Türkiye arasında rahat bir şekilde seyahat etmesi için gerekli adımların atıldığını söyleyen Halafov, bunun için gerekli prosedürlerin yerine getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Halafov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’un Türkiye ziyareti sırasında gündeme getirilen bu konunun Türk yetkililer tarafından değerlendirmeye alındığını ifade etti.