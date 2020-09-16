‘Tükeniyoruz’ diyen sağlık çalışanlarından bütün partilere çağrı

Diyarbakır’da sağlık çalışanları siyah kurdele takarak yaşamını yitiren meslektaşlarını andı. Bütün partilerin Kovid-19 salgını konusunda işbirliği ve koordinasyon sağlamak üzere bir araya gelmeleri çağrısı yapan sağlık çalışanları “8 günde 8 hekimin hayatını kaybettiği bu süreçte herhangi bir başarıdan söz edilemez” dedi.

Koronavirüs salgınında artan vaka sayısına dikkat çekmek ve yaşamını yitiren meslektaşlarını anmak için 14-18 Eylül tarihlerini “#YönetemiyorsunuzTükeniyoruz” haftası ilan eden Türk Tabipleri Birliği (TTB) birçok kentte açıklama yaptı.

Diyarbakır’da, sağlık kurumlarından oluşan Sağlık Platformu da konuya dikkat çekmek amacıyla Dağkapı’da basın açıklaması düzenledi. Sağlık çalışanları açıklamada siyah kurdele takarak, yaşamını yitiren meslektaşlarını andı.

‘Sadece sağlık çalışanları değil, babalarımız, annelerimiz, kardeşlerimiz ölüyor’

Platform adına açıklama yapan Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Elif Turan, “Suçu vatandaşa, yükü sağlık çalışanlarına yıkanlara tarihsel sorumluluklarını yılmadan her gün hatırlatmaya devam edeceğiz! Sadece sağlık çalışanları değil, babalarımız, annelerimiz, kardeşlerimiz ölüyor. Daha çok olduğunu bildiğimiz ama resmi olarak açıklanan rakamlarla dahi her gün 50 yurttaşımız, önlenebilir bir hastalık olan Covid-19’dan hayatını kaybediyor. Covid-19 Salgın sürecinin bilimsel yöntem, şeffaf veri ve ilgili tüm kesimlerin katılımı ile etkin ve koordineli bir anlayışla yönetilmesini istiyoruz. Covid-19 salgın sürecinin bugüne kadar ki yönetiliş biçimini yetersiz ve kaygı verici buluyoruz” dedi.

‘Bütün partiler, işbirliği ve koordinasyon sağlamak üzere bir araya gelmeli’

TBMM’nin açılmasını beklemeden bütün partilerin Kovid-19 salgını konusunda işbirliği ve koordinasyon sağlamak üzere bir araya gelmeleri çağrısı yapan Turan “TTB olarak uzmanlık dernekleri ile birlikte Kovid izleme heyetimizin birikimini ve önerilerimizi paylaşabileceğimiz bir zeminin oluşmasını, ülkeyi yöneten hükümetin bu konuda çağrıcı olmasını istiyoruz. Sağlık Bakanlığı’nı başta TTB olmak üzere bütün sağlık meslek odaları, sağlık sendika ve dernekleri ile birlikte ‘Kovid-19 işbirliği ve ortak çalışma meclisi’ oluşturmasını talep ediyoruz. Hiçbir salgın vatandaşların bireysel çabalarıyla önlenemez. Sağlık Bakanlığı il Hıfzıssıhha kurullarını işlevli kılmalı, başta Belediyeler ve kent konseyleri olmak üzere işçi-memur sendikaları, hemşeri – köy derneklerinden, kültür sanat dernek ve vakıflarına kadar bütün demokratik kitle örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarını sürece katmalıdır” şeklinde konuştu.

‘Meslek hastalığı tanımını kabul edecek Sağlık Bakanlığı ve hükümet tutumu istiyoruz’

“Bütün sağlık çalışanlarının ölüm–kalım savaşına dönüşen Kovid-19 mücadelesinde yalnız bırakılmayacaklarını, korunacaklarını, bu insanüstü çabaların farkında olunduğunu gösterecek; maddi ve manevi olarak destekleyecek, hastalanan ve vefat eden arkadaşlarımızın ‘meslek hastalığı’ tanımını kabul edecek Sağlık Bakanlığı ve hükümet tutumu istiyoruz” diyen Turan şunları söyledi:

“Bu adımları atmayanların, KOVID-19 salgını ile mücadeleyi gerçekler üzerinden, olağandışı durum tanımıyla ve bir seferberlik ruhuyla karşılamayanların; suçu vatandaşa, yükü sağlık çalışanlarına yıkanların tarihsel sorumluluğunu her gün ama her gün hatırlatacağımızı buradan ilan ediyoruz. Covid-19 salgını mücadelesinde başarı; akıl ve bilim esas alınarak, gerçekleri konuşarak, filyasyon ve test süreçlerini çok iyi yöneterek, tedavi ortamını iyileştirip, sağlık çalışanlarını motive ederek sağlanır. Salgının yaygınlaştığı, 8 günde 8 hekimin hayatını kaybettiği, herkesin kendisi ve bütün yakınları için sürekli tedirgin olduğu bir süreçte herhangi bir başarıdan söz edilemez.”