Beyoğlu'nda pencereden pencereye geçmeye çalışan İngiliz vatandaşı beşinci kattan aşağı düştü

Alınan bilgiye göre, İngiliz asıllı 35 yaşındaki Anthony Mcdowall, Beyoğlu-Karabaş Caddesi'nde ikamet ettiği pansiyonun penceresinden henüz bilinmeyen bir sebeple yarı çıplak aşağı sarktı.

Cep telefonları kamerasınca görüntülerin kaydedildiği anlarda, sol eliyle yandaki pencereye geçmeye çalışırken dengesini kaybederek 5. kattan apartman boşluğuna düşen Mcdowall, olay yerinde hayatını kaybetti.

Bölgede önlem alan polis ekipleri, olay yerinde çalışma yaptı.