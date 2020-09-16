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    Fahrettin Koca

    Koca: Salgının sonunun yakın olduğu görülüyor

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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

    Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

    - Ağır hasta sayımız 1300'ün üzerinde. Salgın dünyada ihmal edildi. 

    - Koronavirüs sonu yaklaşan bir salgındır. Bunun heyecan verici açıklamasını birazdan yapacağım. 

    -  Bugün, biz ve dünya virüsün saldırısı karşısında baştakinden daha zor bir dönemdeyiz 

    - Pozitif tanı konmuş her hasta gereken sağlık hizmetini muntazam şekilde aldı.

    - Sağlık çalışanlarının yükü 4-5 kat arttı. 

    -  Özellikle 2 aydır bulaşma hızlanmış durumda 

    - Virüsün iz sürücüleri olan filyasyon ekiplerimizin sayısı 11 bin 238'e çıkmıştır. Filyasyon ekipleri yaptıkları tarama ile maruz kaldığımız riski azaltmaya çalışmaktadır. 

    - Türkiye Kovid-19 şüphelisi hastanın randevu almak için hastaneyi aradığında doktordan "nefesin kesilmeden konuştuğuna göre tedaviye ihtiyacın yok" yanıtını aldığı bir ülke olmadı.  Sizi düşünen ailenizin olduğu gibi sizi düşünen güçlü bir devletiniz var. Karamsarlık için neden yok. 

    - Her gün ortalama 100 bin test yapılıyor. Artan yeni hasta ve ağır hasta sayısı bugüne kadar kimsenin tedavi almasına mani olmamıştır.

    -  140 bin kişi izolasyondan kaçmak istedi

    - Grip vakaları salgın açısından çok sakıncalı. Bildiğiniz gibi koronavirüs be grip aynı şekilde bulaşmaktadır. Tedbirlere uymazsak hastalık tıpkı grip gibi yayılabilir. 

    - Bilimsel gelişmeler salgının sonunun yakın olduğuna işaret etmektedir. Aşı konusunda dünya kamuoyuna yansıyan bilgiler umut veren bilgilerdir. Bilim dünyası yılın sonuna kadar sonuç alınacağı konusunda hemfikirdir diyebiliriz. Salgında son kritik ayları yaşıyor olabiliriz. 

    -  Faz 3 çalışması aşamasında olan 9 aşı var. İngiltere, Almanya ve Çin uygulamayı başlattı. Biz de Sağlık Bakanlığının izniyle Çin Sinovac aşısının Türkiye'deki ilk uygulamasına Hacettepe Üniversitesinde 3 gönüllü sağlık çalışanında başlandı. Ağırlıklı sağlık çalışanları gönüllü olarak katıldı. Baştan 1200 kişiye, devamında 10 bin kişiye yapılmış olacak.

    - Yıl sonuna kadar dünyada birçok ülkede aşı uygulamasının başlayacağına, bizim de yıl sonuna kadar bunu başlatabileceğimize inanıyorum. 

    - Ankara'nın son hafta stabil döneme girdiğini, kontrol altına alındığını söylemek istiyorum. Ankara'da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 64.8, yatak doluluk oranı yüzde 52,9.  (Yoğun bakım yatak doluluk oranı) İzmir yüzde 72.5, Ankara yüzde 63.23, İstanbul ise yüzde 59.61 olarak görülüyor

    - Bütün Türkiye için yatak doluluk oranı yüzde 51,6, yoğun bakım yatak oranımız yüzde 66,3, ventilatör doluluk oranımız yüzde 33,6 

    - (Yoğun bakım yatak doluluk oranı yüksek iller) Bartın yüzde 77.32, Batman yüzde 76.4, Sakarya yüzde 76.33, Ordu yüzde 75.98, Samsun yüzde 75.74"

    -  Çin aşısı denemesi 3 gönüllü ile başladı.

    - Rusya'da geliştirilen aşıyla ilgili müracaat oldu. Faz 3 için haftaya izin verilebilir. 

    Soru-Cevap

    -  (Sokağa çıkma yasağı) Sokağa çıkma yasağı gibi benzer kısıtlamaların tercih edilmediğini biliyoruz. Türkiye için de sokağa çıkma gibi bir yasağın şu an söz konusu olmadığını, Bilim Kurulu'nun da öyle bir önerisi olmadığını söyleyebilirim. Maske ve mesafe pratik, son derece basit iki uygulama, bununla da sonuç aldığımızı biliyoruz. Daha çok hareketliliği azaltan durumlarla ilgili il kurullarımız bazı kararlar alıyor, bunları da destekliyoruz. İl kurullarının kamu değil, özel için de kararlar alabileceğini söylemek istiyorum.

    - (Gençlerde koronavirüs vakaları) Gençlerde giderek hayatını kaybedenlerin sayısının aynı olmadığını, düşük olduğunu, hiç olmadığı anlamında söylemiyorum. Ama genç yaşta kaybettiklerimizin genelde ağırlıklı altta yatan bir kronik rahatsızlığı söz konusu idi. En son hayatını kaybeden öğrencimiz de primer immün yetmezliği olan bir öğrencimizdi. 42 gün gibi bir zaman diliminde epey yoğun bir çaba içinde oldular, maalesef hayatını kaybetmiş oldu. Gençlerin bulaştırıcılığının yüksek olduğunu, özellikle kronik rahatsızlığı olan yaşlı büyüklerimize bulaştırma noktasında çok ciddi sorun oluşturduğunu, herkesin virüs taşıyormuş gibi maske ve mesafe kuralına uymaları gerektiğini söylüyoruz.

    -  (Okulların açılması) Okulların açılmasıyla ilgili genel bir karar alınmıştı, hazırlık ve 1. sınıflarla ilgili 21'inde açılması şeklinde. Bir çalışma yapıldı, bu dönemde özellikle 2+5 gün şeklinde bir uygulamaya geçilecek, hazırlık ve 1. sınıflarla ilgili. Salgının çok yoğun olduğu illerdeyse gerektiğinde il kurulları bu anlamda başlatmama noktasında karar alabilir. 3 hafta sonrası için de salgının seyri, bölgesel durumu tekrar değerlendirilecek.

    - (Grip aşısı) Aşıyla ilgili biliyorsunuz pnömokok aşısı piyasaya verilmiş durumda. Hangi hasta grubuna yapılması gerektiğiyle ilgili herhangi bir sorunumuz söz konusu değil. Çocuklarla ilgili de herhangi bir sorun söz konusu değil. Grip aşısı daha Türkiye'ye gelmiş değil, dünyada da uygulamaya başlanmadı. Dünyada arzı yüzde 20'yi değişmedi, sanki korona aşısıymış gibi bir algı oluşuyor. Herkes bu aşıyı mutlak yaptırmalı gibi bir durum söz konusu. Bu doğru değil. Biz geçen yıla göre daha fazla aşıyı tedarik etme noktasında adım attık. Bunun için gayret içindeyiz. Grip aşısını zorunlu yapmamız gereken kişilere özellikle yapılmasını istiyoruz. Bilim Kurulu, bununla ilgili kimlere yapılmalı konusunu tekrar gündemine almış durumda. Kimlere yapılması gerektiği tespit edildiğinde de aşılarımızı yapmış olacağız.

    - (Pozitif vakaların toplu taşımayla evlerine gönderildiği iddiaları) Biz özellikle bu salgın döneminde vatandaşımız sağlık kuruluşuna müraacat ettiğinde erken dönemde test yapılarak tanısının konmasını, tanısının pozitif olan kişi için aracıyla evine bırakılmasını organize ediyoruz. Biz pozitif olan vakanın evine araçla bırakılmasını organize ediyoruz. Evine giden, gönderilen kişinin filyasyonunu aynı gün yapmak istiyoruz, onun için 15 saate kadar indi. Temaslılarını tespit ettiğimiz semptomu olanlardan numune alıyoruz. Özellikle temaslı olup semptomu olmayan kişilerle ilgili numune almıyorduk biliyorsunuz. 6 ve 7. gün olmak üzere numuneyi belirti vermeyen, semptomu olmayan temaslıdan almayı önerdi Bilim Kurulu. Bundan sonraki süreçte bunu uygulayacağız. Dünyanın hiçbir ülkesinde 11 bini geçen filyasyon ekibi sahada değil. Dünyanın hiçbir ülkesinde evde izole edilen kişiler takip edilmiyor, hiçbir ülkede erken dönemde ilaç başlamıyor.

    - (Vaka sayılarıyla ilgili tartışmalar) Vatandaşımız şundan emin olsun, biz bu dönemde dikkat ederseniz sahada pozitif olan her kimse, yani vaka anlamında söylüyorum, herkese salgın döneminde filyasyon yapıyoruz. Kaç kişiyse, bu kişilerin temaslılarını tespit ederek izole ediyoruz. Bunu gizleyerek siz salgını önleyebilir misiniz? Pozitif olan her vakaya, herkes bizim HES sistemimizde yer alıyor. Yani güvenlikli alan veya güvenli alanla ilgili herkes pozitif olan, HES sisteminin içinde yer alıyor. Önümüzdeki dönemde asıl üzerinde durulması gereken şu olmalı, burada taşıyıcıların 8 değil 188 olmadıkça bir farkı yok, önemli olan o birim, hastane ortamında tedavi edilmesi gereken, sağlık kuruluşuna yük olan hastayı bizim sürdürülebilir kılmamız gerekiyor. Bizim daha çok hastane yükünü gündemimize almamız gerekiyor. Ağır vaka sayımız her gün artıyor, biz istersek düşürsek nereden bileceksiniz, ağır vaka sayısının düşürülmesi vaka sayısının düşürülmesinden daha mı zor? Verdiğimiz tabloda asla bir yanlışlık söz konusu değil, biz günlük hasta sayımızı her gün veriyoruz. Taşıyıcılarla değil, bizim hastane yüküyle uğraşıyor olmamız gerekiyor, odaklandığımız yer orası, vatandaşımız da bu konuda müsterih olsun. Her vatandaşımıza antiviral ilacı veriyoruz, bir paketinin 14 dolar olduğunu söylemek istiyorum. 

     

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