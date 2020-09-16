Türkiye'de koronavirüsten 63 can kaybı, yeni vaka sayısı 1771

Bilim Kurulu Toplantımızın ardından Koronavirüs ile ilgili son gelişmeler ve aldığımız yeni tedbirlere ilişkin basın açıklamamız.



📍SAĞLIK BAKANLIĞI BİLKENT YERLEŞKESİ / ANKARAhttps://t.co/Lpn3YMWscI