Bakan Soylu, 81 ilin valisiyle tedbirleri değerlendirdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilin valisiyle koronavirüs salgını kapsamında şehirlerdeki son durumu ve salgın tedbirlerini değerlendirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlıkta video konferans aracılığıyla düzenlenen toplantıda 81 ilin valisiyle görüştü.

Şehirlerdeki son durumun ve salgın tedbirlerinin kapsamlı şekilde değerlendirildiği toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy, Muhterem İnce, İsmail Çataklı, Tayyip Sabri Erdil, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir ve diğer ilgililer katıldı.