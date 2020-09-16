Otomobile bağladığı köpeği metrelerce sürükledi

Silivri'de bir kişi aracına iple bağladığı köpeği yolda metrelerce sürükledi. Otomobil yoldan geçen diğer sürücüler tarafından durduruldu. Yaralı köpek olay yerinden kaçarken, vicdansız sürücüye para cezası kesildiği öğrenildi.

Olay İstanbul Silivri’de yaşandı. Çeltik Mahallesi’nde bir kişi aracının arkasına bağladığı köpeği yolda metrelerce sürükledi.

Yoldan geçen diğer sürücüler korna çalarak, vicdansız adamı durdurdu. Otomobilinin penceresini açan kişinin savunması ise pes dedirtti.

Köpeğe işkence yapan şahıs, “Yazlığıma götürüyorum. İçeride bir hayvan daha var. Hasta. O yüzden bağladım” dedi.

Yaralı köpek diğer sürücüler tarafından kurtarıldıktan sonra kaçarken, sürücü hakkında başlatılan ‘resen soruşturma’ kapsamında para cezası kesildiği öğrenildi.

Öte yandan köpeğin sürüklendiği ve sürücünün açıklama yaptığı anlar ise başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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