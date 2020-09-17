İki profesörün 'maske' tartışması: 'Bilimi göbek atmak sanan birinin mezuniyetine katkıda bulunduysam, ondan utanırım'

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu ile Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan sosyal medya üzerinden 'maske' tartışması yaptı.

Çilingiroğlu, Twitter hesabından Ceylan'ın daha önceden katıldığı bir televizyon programından görüntüyü paylaşırken, "Mehmet hocam önceden maske takılmasın diyenlerdendiniz. Şimdi takın diyorsunuz. Bilim mi değişti, siz mi anlayamadım. Yani bulaşıcı üst solunum yolu enfeksiyonlarında en basitinden maske takmıyorsunuz öyle mi? Bu ne biçim enfeksiyon kontrolüdür hocam" ifadesini kullandı.

Sayın Mehmet hocam bilimmi değişti yoksa sizmi? Bu nasıl açıklamalar. Bu ve bunun gibi doğru olmayan açıklamalar yüzünden bu virüs bu hale geldi ve bir çok insanın hayatı ile oynandı. Ta baştan maske takılacaktı. Keşke bunu ve doğruyu söyleseydiniz benim gibi. — Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu (@mehmetcilingiro) September 14, 2020

​'Seni adam yerine koyup cevap yazmazdım ama, şunu söylemeliyim'

Ceyhan ise Çilingiroğlu'nun bu yorumuna sert tepki gösterirken, şu ifadeleri kullandı:

"Seni adam yerine koyup cevap yazmazdım ama, şunu söylemeliyim. Senin gibi olmayan unvanlar kullanan, bilim adamlığından nasibini almamış, bilimi göbek atmak sanan birinin mezuniyetine katkıda bulunduysam, ondan utanırım sadece."

Çilingiroğlu'nun bu ifadelere yanıtı ise şöyle oldu:

"Bilim insanıyız. Yayınlarımız araştırmalarımız ortada. Sizlerden direkt eğitim almadım, yani üzerimde emeğiniz yok. Maske işine gelince, keşke benden önce takın deseydiniz. Ama yanıldınız diğerleri gibi. O nedenle dediklerinizin benim için hiçbir önemi yok."