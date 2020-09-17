AK Partili Göksu'nun Taylan Yıldız'a hitabı tepki çekti: İnternetçi arkadaşımız galiba sanal dünyada çok fazla geziyor

İBB Meclisi'nde, 'metrolara internet gelmesi' talebiyle konuşan Dr. Yıldız'a, AK Partili Göksu, "İYİ Parti'de konuşan internetçi arkadaşımız galiba sanal dünyada çok fazla geziyor. İstanbul Valimizin konuyla ilgili herhangi bir müdahalesi, herhangi bir engellemesi, herhangi bir yasağı söz konusu değildir" şeklinde yanıt verdi.

AK Partili Göksu'nun Stanford doktoralı Taylan Yıldız'a hitabı tepki çekti: İnternetçi arkadaşımız galiba sanal dünyada çok fazla geziyorhttps://t.co/VygpPt888c pic.twitter.com/8FvoPloqJ0 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 17, 2020

Bunun üzerine tekrar söz alan Yıldız, Göksu'nun kendisine 'internetçi arkadaş' diyerek hitap etmesine tepki göstererek, kendini tanıttı.

"Bu arada ben internetçi arkadaş değilim, ismim Taylan Yıldız, Stanford'dan da doktoram var, onun için herkes bir kendine gelsin" diyen Yıldız, Göksu'nun konuyu yanlış bildiğini belirterek "Bu 10 ay önce valiliğe ve valilikten dolayı il emniyet müdürlüğüne gönderilmiş bir talep var, onların onayı gerekiyor. Galiba Tevfik Bey konuya hakim değil, kendisine tekrar arz ederim. Kendisi yanlış biliyor" şeklinde konuştu.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımla bir kez daha tepki gösteren Taylan Yıldız, "Bana 'İnternetçi arkadaş' diyerek gençlerimizin internet talebini aklınca aşağılamaya çalışıyor. Gençler, bu siyasetçiler sizin dünyanızı zerre kadar anlamıyor. Ama ben sonuna kadar sizin internetçi abiniz olmaya ve haklarınız için savaşmaya devam edeceğim" açıklamasında bulundu.

Arkadaşlar,



Hadi #Metrodaİnternetİstiyoruz etiketini şimdi TT yapalım önceliğimiz neymiş dünya alem görsün.



Malum, İstanbul metrosuna hem GSM hem de ücretsiz WIFI için projelerimizi bitirmemize rağmen 10 aydır devlet onayı yok.



RT, FAV filan süper olur. 🧿

Görseller aşağıda👇 — Dr. Taylan Yıldız (@taylanyildiz) September 16, 2020

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