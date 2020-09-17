AHEF Başkanı Dr. Sezen: Koronavirüs hastaları ilaç almak için evden çıkıyor

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Başkanı Dr. Özlem Sezen, koronavirüs salgınında evden tedavi olan hastaları evde tutmak konusunda yaşanan sıkıntılara değinerek, hastaların 'istirahat raporu ya da ilaç almak' için evden dışarı çıkmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'a konuşan AHEF Başkanı Dr. Özlem Sezen, koronavirüs salgınında evden tedavi sürecinde yaşanan sıkıntıları anlattı.

Sezen, "Evde bakım sürecinde kişilerin hiçbir şekilde dışarı çıkmaması gerekirken dışarı çıktıklarını gördük. Bu durumun bir sebebi rapor talebi. Kişiler çalışıyorsa istirahat raporu talep ediyorlar. Bunun için de aile sağlığı merkezine gelmeye çalışıyorlar" dedi.

Test yaptıran bir yurttaşın, sonucu çıkana kadar doğrudan raporlu sayılması gerektiği önerisini sunan Sezen, "Ardından kişinin izolasyonu gerekiyorsa, bakanlık bu süre kadar SGK üzerinden onu raporlu saymalı" diye konuştu.

Hastaların dışarı çıkmalarına bir diğer neden olarak ilaç almayı gösteren Sezen, "Filyasyon ekipleri ve onların bağlı olduğu hekimlere danışılarak ilaç tedavisinde bilgi alınması gerekiyor. Diğer ihtiyaçlar için de Vefa Destek gruplarına ulaşılmalı. Evden çıkmamaları gerekiyor. Sağlıkla ilgili danışmak istedikleri konularda aile hekimlerini arayabilirler. Bunun için de aile hekimleri ve toplum sağlığı merkezleri arasında doğrudan bir iletişim merkezi kurulması lazım” ifadelerini kullandı.

"Şu dönemde ihtiyaçlarımız yeniden arttı" diyen Sezen, "Gönderilen malzemeler kısıtlı ve kalitesinde bir düşüş var. Hatta bazı illerde aile hekimlerine ‘kendi malzemenizi kendiniz karşılayın’ şeklinde yazılar gönderiyorlar” dedi.