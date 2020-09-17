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    Sucuğunda at eti bulunan kasap: Özbeklerin getirdiği eti kıyma çektik, at eti getirmişler

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    At eti sattığı tespit edilen İstanbul'daki iki işletme faaliyetlerine devam ediyor. Sucuğunda at eti bulunan kasap, "Özbeklerin getirdiği eti kıyma çektik, at eti getirmişler" savunmasını yaparken; dönerden at eti çıkan kebap salonu sahipleri ise, "Sebzeden, bıçaktan ya da tahtadan bulaşmış olabilir. Sonuçlara itiraz ettik" dedi.

    Tarım ve Orman Bakanlığı'nın önceki gün kamuoyuna duyurduğu taklit ve tağşişli ürünler listesinde etlerinde at eti çıkan iki işletme İstanbul'da faaliyetlerini sürdürüyor.

    Milliyet'ten Cihat Aslan'ın haberine göre, işletmelerden biri Fatih Balat'taki Lalegül Kasabı. Mart ayında işletmedeki fermente sucuktan alınan numunede at eti tespit edilince, kasaba 28 bin TL para ceza kesildi.

    'At etleri bize ait değildi'

    Çevre sakinleri kasapla ilgili ilk kez böyle bir şeyle karşılaştıklarını belirtirken, işletme sahipleri ise at etinin Özbeklerin kıyma yapılması için getirdiği etten bulaştığını iddia ederek şunları söyledi:

    "Yetkililer iki haftada bir buraya numune almaya gelir. Denetimden önce bir Özbek 5-6 kilo et getirdi. Bir kısmını kıyma, bir kısmını da sucuk yaptırmak istedi. Etin kemikli halinden kuzu, dana veya yabancı bir et mi anlıyoruz. Ama o et kemiksiz olduğu için anlayamadık. O gün de yetkililer o sucuktan da numune aldılar. Etin bize ait olmadığını söylememize rağmen 'Biz numunemizi alalım' dediler. O at etleri bize ait değildi. O günden beridir dışarıdan getirilen hiçbir eti kıyma çekmiyoruz. Özbek de kayıplara karıştı, bulamadık."

    'Tavukta at etinin olması mümkün değil'

    At eti çıkan diğer işletme ise Sarıyer'deki Paşalı Kebap. Ocak ayında yapılan denetimde işletmedeki çiğ kanatlı dönerden alınan numunede at eti çıktı. İşletmenin sahipleri kendilerini şöyle savundu:

    "İşletmemizden yılın başında iki tane örnek alındı. Biri temiz çıktı, diğerinde ise at eti çıktı. Tavukta at etinin olması mümkün değil. Tarım Bakanlığı laboratuvar incelemesinde de ‘Belli bir parça at eti çıktı’ denilmiyor. Sürtünme olduğu belirtiliyor. Bu sebzeden de, kasaptan da, bıçaktan da, tahtadan da bulaşmış olabilir. Tahlil sonuçlarına itiraz ettik. Bakanlık ile mahkemelik olduk. 28 bin TL’lik cezayı da ödemedik. Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı aldı."

    Mevzuatta kapatmak yok

    İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, ilgili mevzuatta işletmenin kapatılmasının yer almadığını belirterek, "Taklit ve tağşiş edilen o parti mallar toplanır ve imha edilir. İşletmelere 28 bin TL para cezası kesilir” bilgisini verdi.

    Etiketler:
    Para cezası, tahlil, Sarıyer, Özbek, Numune, Balat, Fatih, İstanbul, Kebapçı, kasap, Döner, At eti, Sucuk, Tarım ve Orman Bakanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
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