Bakan Kurum: Ülkemizde daha önce görmediğimiz olaylarla karşılaşacağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, " Ülkemizde daha önce görmediğimiz olaylarla karşılaşacağız. Yoğun yağış, sel, heyelanlar daha sık görülmeye başlanacak” ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Kurum, Elazığ depremine ilişkin, "İlk konutlarımızı Sürsürü'de bitirdik, teslimlerini gerçekleştireceğiz. Bu yıl sonuna kadar 8 bini Elazığ'da, 2 bini Malatya'da olmak üzere 10 bin konutumuzu bitirip vatandaşlarımıza teslim edeceğiz" dedi.

Giresun'daki sel

Kurum, "Yapılması gereken projeleri planlıyoruz, hızlı şekilde altyapıya ilişkin süreçleri yönetiyoruz. Yeni Dereli'nin inşasını en kısa zamanda yapıp önümüzdeki yılın 6. ayına kadar teslim edeceğiz. Toplamda Dereli'de, Giresun'da, Doğankent'te maliyeti 2 milyar lirayı bulacak yatırımlar ilgili bakanlıklarımızca yapılmakta" diye konuştu.

'Yoğun yağış, sel, heyelanlar daha sık görülmeye başlanacak'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Türkiye'de 7 bölgeye ilişkin eylem planları hazırlandığını belirterek, "Ülkemizde daha önce görmediğimiz olaylarla karşılaşacağız. Yoğun yağış, sel, heyelanlar daha sık görülmeye başlanacak" dedi.

Bakan Kurum, parsel bazında imar planı değişikliğinin tamamen kaldırılacağını açıkladı.

"Şehirlerimizi daha planlı, silüeti düzgün, etrafa, komşusuna, yandaki parsele zarar vermeyen şekliyle yönetmiş olacağız” diye devam eden Kurum, 2012'den bugüne kadar 1 milyon 410 bin konutun dönüşümünün sağlandığını söyledi.

‘Riskli gördüğümüz, dönüşmesi gereken 6.7 milyon konut var’

Kurum, "Türkiye'de riskli gördüğümüz, dönüşmesi gereken 6.7 milyon konut var. Yaklaşık 1.5-2 milyonu İstanbul'da" dedi.