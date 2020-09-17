Halil Sezai'nin darp ettiği Hüseyin Meriç'in oğlu konuştu: Uyuyamıyorum, babamın çığlıklarıyla uyanıyorum

Tuzla'da kiraladığı villada çekim yaparken, yan villasında yaşayan 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'le tartışan şarkıcı Halil Sezai, tartışmanın büyümesi üzerine Meriç'i darp etti. Olayın ardından Meriç'in oğlu Mesih Meriç psikolojik olarak çok etkilendiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Psikolojik olarak çok yorulduk. İnşallah hiç kimsenin başına gelmez. İnsanlar hata yapabilir ama bu tekrarlanan bir hata. Temmuz ayında da benzer bir şikayetimiz olmuştu. Bu sefer ki hiçbirimizin inanamadığı bir şey. Ben hala uyuyamıyorum. Babamın çığlıklarıyla uyanıyorum. Adalet yerini bulacak buna inanıyoruz. Avukatımız gelecek, gerekli delilleri ilk gün verdik. Karşı taraf çıksın konuşsun, istediğini yapsın. Görüntüler var."

‘Birisi mi girecek eve başımıza bir şey mi gelecek diye endişeleniyoruz’

Halil Sezai'ye ait yeni görüntülere ilişkin konuşan Meriç, "Eve girdiği odunla oradaki aynayı kırmaya çalışıyor. Ayna kırılmıyor ve devam ediyor. Hepimizin başında ciddi şeyler geçti. Babamın yaşadığına şükrediyorum. Bu adam sokakta dolaşıyor. Uyuyamıyoruz, akşam birisi mi girecek eve başımıza bir şey mi gelecek diye endişeleniyoruz. Sabah 08.30'da 67 yaşında bir insanın evine girip nasıl böyle şeyler yapılabilir. Nasıl bir mantıktır" dedi.