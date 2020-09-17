HDP'li Baydemir hakkında kırmızı bülten ve iade talebi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, eski HDP'li vekil Baydemir hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.

AA'nın haberine göre, soruşturma kapsamında Baydemir'in çeşitli tarihlerde Demokratik Toplum Kongresi (DTK) toplantılarına 'diplomasi komisyon üyesi' olarak katılıp, konuşma yaptığı, PKK'ya müzahir bazı yayın organlarında yapılan çağrılara uyarak yasa dışı etkinliklere katıldığı, PKK'lıların cenazelerine katıldığı tespit edildi.

Bunun üzerine yurt dışında olduğu değerlendirilen Baydemir hakkında Diyarbakır 3. Sulh Ceza Hakimliği'nce, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Baydemir hakkında kırmızı bülten ve iade talebini Adalet Bakanlığı'na gönderdi.

İngiltere yetkili adli makamına gönderilen talepnamede Baydemir ile ilgili yürütülen terör soruşturmasının sonuçlandırılabilmesi için Türkiye'ye iade edilmesi istendi.