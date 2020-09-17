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    3 çocuğunu eve kilitleyip 2 gün boyunca işkence yapan baba gözaltına alındı

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    Şanlıurfa'da şiddet uyguladığı eşini evden kovan Ramazan Ç., 2 gün boyunca 3 çocuğuna işkence yaptı. Şüpheli baba gözaltına alınırken 3 çocuğun vücudunda darp izlerine rastlandı. 35 yaşındaki anne, ''Bizi öldürür'' diyerek yardım istedi.

    Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Yavuzselim Mahallesi'nde iddiaya göre madde bağımlısı olan Ramazan Ç. (37), karısı Narin Ç.’yi (35) hortumla döverek 10 yıl boyunca şiddet uyguladı. Şiddete dayanamayan kadın, 2, 5, 7 ve 9 yaşındaki çocuklarını yanına alarak babasının evine gitmek istedi. Ancak sadece en küçük çocuğunu yanına alabildi. Diğer 3 çocuğu annelerine vermeyen Ramazan Ç., iki gün boyunca çocuklarına şiddet uyguladı.

    Komşular farketti

    Evde 3 çocuğuyla birlikte yaşamaya başlayan Ramazan Ç., iddiaya göre eve kilitlediği çocuklarına sürekli şiddet uyguladı. İki gün önce pencereden dışarı bakan çocukların yüzünde morluk ve şişlikler olduğunu gören komşular durumdan şüphelenerek, anne Narin Ç.’ye haber verdi.

    Eve giden anne, çocuklarının yüzündeki ve vücudundaki işkence izlerini gördü. Çocuklarını alıp babasının evine giden Narin Ç., polise haber verdi. Eve giden polis ekipleri, Ramazan Ç.’yi gözaltına aldı. Travma geçirdiği öğrenilen çocuklar, ambulansla hastaneye götürüldü. Yapılan kontrollerinde çocukların vücutlarının değişik yerlerinde derin şiddet ve işkence izlerine rastlandı.

    'Serbest kalırsa bizi öldürür'

    Evlendikten sonra sürekli kocasından şiddet gördüğünü fakat ailesi dağılmasın diye katlandığını söyleyen Narin Ç., "Ben 10 yıldır evliyim. Eşim madde bağımlısıdır. Evlenmeden önce bilmiyordum. Hem kullanıyor hem de satıyor. Sürekli işkence gördüğüm için 5 ay önce annemin evine döndüm. 27 gündür çocuklarımı bana göstermiyordu. Çocuklarıma son iki gündür şiddet uyguluyor. Çocuklarıma uyguladığı şiddeti bana da uyguluyordu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan ve devlet büyüklerimden yardım istiyorum. Adalet yerini bulsun. Bu işkenceyi bize yapan en ağır cezayı alsın istiyoruz. Biz can güvenliğimiz yok. Herhangi bir şey başımıza gelirse onların tarafındandır” dedi.

    İşkenceye maruz kalan Narin Ç., “Benim üzerime soğuk su döküp hortumla dövüyordu. 4 çocuğum için katlanıyordum. Hep geçer geçer dedim, bir türlü işkenceler bitmedi. Sürekli üzerime su döküp, hortumla dövüyordu. En son gözümü patlattı. Doktora gittim, doktorlara yalan söyledim, yuvamız dağılmasın diye. Hep ailem dağılmasın diye çok çabaladım. Maalesef eşim bana bu çabayı göstermedi. Sürekli dayak ve işkencelere maruz kaldı” şeklinde konuştu.

    Devlet yetkililerinden yardım isteyen Narin Ç., kocasının gerekli cezayı almasını istedi. Kocası serbest kalırsa kendilerini öldürebileceğini söyleyen Narin Ç., "Tam 10 yıldır şiddet, küfür, hakaret bitmiyordu ve ben katlanıyordum. Hep bir umut geçer geçer dedim bir türlü geçmedi. Gittikçe de kötü oldu. Son olarak 27 gündür çocuklarımı bana göstermiyordu. Çocuklarıma son iki gündür şiddet uyguluyormuş. Şiddetten 2 gün önce annemin evinin önüne geldi. Hepimizi ölümle tehdit etti. Ondan sonra eve gittiğinde iki gün boyunca çocuklara işkence yapmış. Bu vicdansızlıktır, merhametsizliktir. Bir baba çocuklarına bunu yapar mı” diye konuştu.

     

    Etiketler:
    Kadına şiddet, Gözaltı, işkence, Şiddet, Darp, Şanlıurfa
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