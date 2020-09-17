İnce: Kimin haddine 'Mustafa Kemal' demek, soyadını söylemeye mecbursun

Sivas'ta başlattığı '1000 Günde Memleket Hareketi' kapsamında Eskişehir'e giden eski CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, burada esnaf ve vatandaşlarla buluştu.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili açıklamalarını değerlendiren İnce, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Benim adım Muharrem İnce. Benden küçük biri bana 'Muharrem' diyebilir mi, diyemez. Çünkü babası yaşındayım. Muharrem benim ön adım. Bir soyadım var. Benden bahsederken 'Muharrem İnce' diyebilirsin, 'Muharrem Amca' diyebilirsin, 'Muharrem Bey' diyebilirsin. Mustafa Kemal, ön addır. Atatürk soyadıdır. Kimin haddine 'Mustafa Kemal' demek. Soyadını söylemeye mecbursun. Muharrem İnce'ye bile 'Muharrem' diyemezken, Mustafa Kemal Atatürk'e 'Mustafa Kemal' demek kimin haddine. Bu ülkenin kurucusunun adı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Kimse bu lafları etmemelidir, edemez. Ederse, cahillikten öte bir şey olur."

İnce, daha sonra kendisine ilgi gösteren vatandaşlarla sosyal mesafe kurallarına uyarak fotoğraf çektirdikten sonra, kentin işlek caddelerinde bulunan vatandaş ve esnaflarla bir araya geldi.