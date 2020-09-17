Bu yıl altıncısı düzenlenen Defence Port Turkey South Asia fuarı 26-28 tarihleri arasında gerçekleşecek. Kovid-19 pandemisi nedeniyle sanal fuar olarak düzenlenecek fuarda Pakistan, Bangladeş ve Afganistan ülkelerinin askeri heyetleri video konferans yöntemiyle bir araya gelecekler.

Türkiye savunma sanayisinin dünya pazarında daha etkin yer alması ve Türkiye ile Güney Asya ülkelerinin savunma alanında var olan işbirliğini güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilecek fuarı düzenleyen Capital Exhibition Başkanı Hakan Kurt “Türk savunma sanayisinin yoğun olarak pazarda aktivite gösterdiği Pakistan, Bangladeş ve Afganistan ülkelerini seçtik Güney Asya’dan. Fuarda katılımcı ülkelerin kara, deniz ve hava güçlerinin tartışıldığı webinar programı mevcut. Ülkeler kendi savunma bakanlıkları, ordu kuvvet güçleri ve sanayileşme yapılarının konuşmacı olacağı bir dizi program olacak. Kendi stratejilerini anlatacaklar. Fuarda aynı zamanda ikili işbirliği görüşmeleri de gerçekleşecek” dedi.

‘Türkiye’nin 10 yıl önce olduğu gibi sergileyecek ve satacak platform sorunu yok’

Önceki fuarların da başarılı geçtiğini hatırlatan Kurt “Biz katılımcı firmalarımıza direkt muhatapları ile görüşme fırsatı tanıyoruz, bundan önceki fuarlarımızda da bunu gerçekleştirmiştik. Başarılı olmuştu. Bu başarı sürecinde Türk savunma sanayisinin gelişiminin ve ihracatının büyümesinin çok önemli payı var. 10 yıl önce ortaya koyacak ve satacak platform sorunumuz vardı. Artık Türkiye’nin sergileyecek veya satacak bir platform sorunu yok. Dolayısıyla bu karşımıza çok büyük bir avantaj olarak çıkıyor” ifadelerini kullandı.

‘Pakistan, Bangladeş ve Afganistan Türk savunma sanayisi için sıcak pazar’

Türkiye’nin söz konusu üç ülkeyle ihracat hedeflerini kolaylıkla gerçekleştirebileceğini söyleyen Kurt “ASELSAN sadece Pakistan’da 26 sene içerisinde 1 milyar dolarlık satış gerçekleştirmiş. Keza Türkiye’nin zaten en büyük sözleşmesi ATAK helikopterleriyle Pakistan’la. Bu üç ülke Türkiye için çok sıcak savunma sanayi pazarı. Çeşitli işbirliği imkanları var. Temel amacımız bu üç ülkede önümüzdeki 10 yılda 5 milyar dolarlık hedefin yakalanmasını sağlamak. Üç ülkeye önümüzdeki 10 yılda 5 milyar dolarlık ihracat çok rahatlıkla gerçekleştirilebilir” diye ekledi.