Rabia Naz'ın anne ve babası Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu

Giresun'un Eynesil ilçesinde 12 Nisan 2018'de yaralı olarak bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın anne ve babası, kızlarının dosyası için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.

Başvuru dilekçesinde dosyanın yeniden yargılanma talebiyle ilgili mahkemeye geri gönderilmesi istendi.

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre, Anayasa'nın 17, 36 ve 40. maddelerinin ihlalinin tespit edilmesi istenen başvuruda 1 milyon lira maddi ve manevi tazminat talebinde de bulunuldu.

Rabia Naz'ın şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verilmişti. Karara tepki gösteren baba Şaban Vatan, hukuki girişimleri başlatacaklarını belirterek, "Kasıt içerisinde burada bir çocuk canını örtbas etme durumu vardır. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidar olarak hepsi bir elden vicdansızlık yapmıştır” ifadelerini kullanmıştı.

Giresun Sulh Ceza Hakimliği, soruşturmada verilen takipsizlik kararına yönelik itirazı da reddetmişti.