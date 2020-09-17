Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, yıllar önce Ertuğrul Kürkçü ile yaşadığı tartışmaya dair konuştu. Perinçek, "Pişman mısınız?" sorusuna "Yok. Tam tersine bugün övünüyorum. Benim hayatım sövgü yoktur, iyi bir şey değil tabi sövmek falan… Ama benim madalyamdır o program" yanıtını verdi.

Yıllar sonra yeniden 32. Gün için Umur Birand'ın sorularını yanıtlayan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 1991 seçim öncesi Ertuğrul Kürkçü ve ile olan 'tarihi' tartışması hakkında yöneltilen 'Pişman mısınız?' sorusuna cevap verdi.

Perinçek bu soruya “Yok. Tam tersine bugün övünüyorum. Benim hayatım sövgü yoktur, iyi bir şey değil tabi sövmek falan… Ama benim madalyamdır o program” yanıtını verdi. Perinçek, "30 yıl önce bugünkü serüveni görmüşüm" yanıtını verdi.

​Perinçek'in "Puşt" sözüne karşılık Kürkçü masayı yumruklayarak "Dev-Genç'in yumruğu kafana iner" demişti. Perinçek, Kürkçü'ye "Sen Menderesleri, Abdülhamitleri savundun" derken Kürkçü'nün cevabı "Terbiyesiz, savunmadım, açıkla" olmuştu.

Doğu Perinçek'e Ertuğrul Kürkçü ile olan 'tarihi' kavgası soruldu: Pişman mısınız?https://t.co/eD18E6f9NN pic.twitter.com/iKborfcOp2 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 17, 2020

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