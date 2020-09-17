Halil Sezai tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi

Tartştığı komşusunu darp ettiği görüntüleri basına yansıyan şarkıcı Halil Sezai, savcılıktaki ifadesinin ardından 'silahlı tehdit' ve 'kasten yaralama' suçlarından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Halil Sezai Paracıklıoğlu, ifade vermek üzere öğle saatlerinde avukatı ve polis eşliğinde Anadolu Adalet Sarayı'na geldi.

Savcı tarafından ifadesi alınan Halil Sezai, ardından 'silahlı tehdit' ve 'kasten yaralama' suçlarından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Ne olmuştu?

Tuzla'da bir sitede 2 villayı film çekimi için kiralayan Paracıkoğlu ile yan villada yaşayan Hüseyin Meriç (66) arasında tartışma çıkmıştı.

Yaşanan tartışma sırasında darbedildiğini belirten Meriç, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine giderek şikayette bulunmuştu. Bunun üzerine kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, Paracıkoğlu'nu Kadıköy'deki evinde gözaltına almıştı.

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan Paracıkoğlu, serbest bırakılmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Paracıkoğlu'nun mevcutlu bir şekilde (Kolluk güçleri nezaretinde) adliyeye getirilerek ifadesinin alınması talimatını vermişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu hakkındaki soruşturmanın dosyaya giren görüntüler ve alınan beyanlar doğrultusunda genişletildiğini, şüphelinin "silahla kasten yaralama", "hakaret", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "tehdit" suçlarından savcılıkça ifadesinin alınacağını bildirmişti.