Halil Sezai'nin oturduğu villa kiralığa çıkarıldı

Tuzla'da dört villalık bir sitede oturan Halil Sezai Paracıkoğlu, iki gün önce 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i darp etti. Güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından ünlü şarkıcı büyük tepki çekti.

Bugün savcılık ifadesinin alınmasının ardından Sezai, "Silahla kasten yaralama" ve "Silahla tehdit suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen şarkıcının evine 'kiralık' yazısı asıldığı görüldü.