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    Fahrettin Koca

    Koca: Kovid-19 aşının güvenilirliği ve dağıtımında DSÖ'ye çok önemli görevler düşmekte

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    Sağlık Bakanı Koca, tüm dünyanın büyük bir umutla Kovid-19 aşısına ilişkin gelişmeleri takip ettiğini belirterek, "Bu süreçte hem aşının güvenilirliği hem de adil dağıtımı konusunda DSÖ'ye çok önemli görevler düşmektedir" dedi.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, videokonferans yöntemiyle katıldığı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 70. Avrupa Bölge Komitesi Genel Kuruluna hitap etti. 

    Koca, Türkiye'de sıklıkla kullanılan "Sağlık her şeyin başıdır" sözüne atıfta bulunarak, pandeminin bu sözün ne kadar doğru ve önemli olduğunu tüm dünyaya en acı şekilde gösterdiğini söyledi.

    Türkiye'de salgını tavizsiz test, takip ve tedavi stratejisiyle kontrol altında tutmayı başardıklarını dile getiren Koca, "Bu süreçte en büyük tesellimiz yaşlılarımız da dahil olmak üzere mortalite oranlarımızın düşük seyretmesi olmuştur. Hastalığa karşı en kırılgan durumda olan yaşlılarımızı, komorbid hastalarımızı ve sağlık çalışanlarımızı en iyi şekilde koruduk ve korumaya devam edeceğiz." diye konuştu.

    Koca, tüm dünyanın büyük bir umutla Kovid-19 aşısına ilişkin gelişmeleri yakından izlediğini belirterek şöyle devam etti:

    "Bu süreçte hem aşının güvenilirliği hem de adil dağıtımı konusunda DSÖ'ye çok önemli görevler düşmektedir. Biz, dünyanın güçlü bir DSÖ'ye ihtiyaç duyduğunu ve bunun savunucusu olduğumuzu her platformda vurguladık. Bu süreçte Bölge Ofisinin Avrupa Bölgesi'nin ihtiyaçlarına en uygun çözümler geliştirmede proaktif olduğunu görmek bizleri ayrıca memnun edecektir."

    'Türkiye 150'den fazla ülkeye yardım elini uzattı'

    Bakan Koca, koronavirüsle mücadelede dayanışma ve birliğe ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, "Ülkem bu süreçte uluslararası dayanışmanın en somut örneklerini 150'den fazla ülke ve uluslararası kuruluşun tedarik sürecine katkıda bulunarak göstermiştir." dedi.

    Güçlü DSÖ ve bölgesel dayanışmaya olan inancın göstergesi olarak sağlık acil durumları kapsamında hizmet verecek DSÖ İstanbul Ofisi'ni Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge ile birlikte geçen hafta bölgenin hizmetine sunduklarını hatırlatan Koca, şunları ifade etti:

    "Çoğu ülkenin kaynaklarını iç ihtiyaçlarına kanalize ettiği bu zorlu süreçte ülkemin yapmış olduğu 25 milyon dolarlık bağışın, küresel sağlık güvenliğine verilmiş önemli bir destek olduğunu belirtmek isterim. Kovid-19 ile mücadele göz önünde bulundurulduğunda, zamanlama açısından da çok kritik olan ofisin küresel nitelikli somut çıktılar sunmasını temenni ediyorum."

    DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge'ye Türkiye'ye sundukları vizyon belgesi için teşekkür eder Bakan Koca, paylaşılan vizyonun bölgenin sağlık statüsünün iyileştirilmesine katkı sağlayacağını dile getirdi.

    Koca, programda kimsenin geride bırakılmamasına güçlü bir vurgu yapıldığını gördüğünü belirterek şunları kaydetti:

    "Yapılan yeni değişikliklerle birlikte göç sağlığı programının devam ediyor olmasından duyduğum memnuniyeti dile getirmek isterim. Zira, tüm Avrupa adına göç ve sağlık konusunda büyük bir yükün altına giren ülkem açısından konunun Avrupa Bölgesi'nin en öncelikli çalışma alanlarından biri olduğunu görmek isterim."

    Bakan Koca, Kluge'nin Hemşire ve Ebeler Yılının 2021'e uzatılması görüşünü de desteklediğini ifade ederek, "İçinde bulunduğumuz durumda cesur sağlık çalışanlarımızın emeklerini göz önünde bulundurarak, Hemşire ve Ebeler Yılının 2021'e uzatılması görüşünüzü destekliyorum hatta daha da genişleterek 2021'in Sağlık Çalışanları Yılı olarak seçilmesini öneriyorum." diye konuştu.

    Kluge: Hayatımda böyle bir şeyi görmedim ve inanılmaz etkilendim

    DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge de Türkiye'de verilen sağlık hizmetlerinden ve koronavirüs salgınıyla mücadeleden övgüyle bahsetti.

    Türkiye'yi ziyaretinde mültecilere yardım amacıyla kuzeybatı Suriye'ye gönderilen tıbbi malzeme konvoylarını gördüğünü, birinci basamak sağlık kuruluşlarını ziyaret ettiği anlatan Kluge, gördüğü manzaradan çok etkilendiğini söyledi.

    Doktor, hemşire ve sosyal çalışmacılarla konuştuğunu, Suriyeli mültecilerin ve sağlık çalışanlarının eğitimlere katılarak sertifikalar aldığını, maaşlarının ise Türkiye'deki hükümet tarafından ödendiğini ve çalışmalarına izin verildiğini dile getiren Kluge, "İnsan odaklı, cinsiyete ve kültüre hassas ve dil bariyeri aşılmış sağlık hizmeti sunuyorlar. Hayatımda böyle bir şeyi görmedim ve inanılmaz etkilendim." dedi.

    Kluge, Avrupa ülkelerinde yaşanan ve sayısı artan acil durumlara istinaden hazırlıklılık ve yanıt kapasitesinin ne kadar önemli olduğuna değinirken şöyle konuştu:

    "Bununla ilgili de güzel bir haberimiz var. Bundan dört gün önce Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ile beraber İstanbul'da hazırlıklılık amacıyla hizmet verecek yeni Coğrafi Ayrık Ofisinin imza töreni ve açılışını dört farklı noktadan bağlantılarla gerçekleştirdik. Dr. Koca, biliyorum siz bu videoyu izliyorsunuz. Size ve müthiş ekibinize teşekkür ederim."

    Etiketler:
    Hans Kluge, yeni koronavirüs zatürresi, Koronavirüs Bilim Kurulu, Koronavirüsle mücadele, Koronavirüs Görev Gücü, Koronavirüs tanı kiti, Koronavirüs testi, Koronavirüs aşısı, Koronavirüs, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), DSÖ, Fahrettin Koca
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