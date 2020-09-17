MSB duyurdu: Türkiye, Yunanistan ve 4 ülkeden ortak tatbikat

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada aralarında Türkiye ve Yunanistan'ın da olduğu 6 ülkenin Balkan Ülkeleri Özel Kuvvetler Tatbikatı'nda bir araya geldiğini duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye, Romanya, Yunanistan, Bulgaristan, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'nın Romanya'da ortak tatbikat gerçekleştirildiğini duyurdu.

MSB'nin Twitter'ya açıklamasında, "Türkiye, Romanya, Yunanistan, Bulgaristan, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'dan Özel Kuvvet unsurlarının katılımıyla Balkan Ülkeleri Özel Kuvvetler Tatbikatı, Romanya'da gerçekleştiriliyor" denildi.

'Amaç, dostluk, iş birliği ve koordinasyonu geliştirmek'

25 Eylül'e kadar süreceği belirtilen tatbikatın amacı ise "Balkan ülkelerinin Özel Kuvvetleri arasında dostluk, iş birliği ve koordinasyonu geliştirmek, karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak, birlikte harekât icra edebilme kabiliyetlerini geliştirmektir" ifadeleriyle açıklandı.

Açıklamada ayrıca, "Romanya Özel Kuvvetler Komutanlığı ev sahipliğinde icra edilmekte olan tatbikata Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığından; 1 özel kuvvet timi, 1 karargâh personeli olmak üzere toplam 12 personel ile katılım sağlanmaktadır" denildi.

Türkiye, Romanya, Yunanistan, Bulgaristan, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya’dan Özel Kuvvet unsurlarının katılımıyla 25 Eylül 2020 tarihine kadar sürecek olan Balkan Ülkeleri Özel Kuvvetler Tatbikatı, Romanya’da gerçekleştiriliyor.https://t.co/0QDnVkNnW4#MSB #TSK — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 17, 2020

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