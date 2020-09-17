YÖK bünyesinde 'Uzaktan Öğretim Politikaları Komisyonu' kuruldu

Saraç, Twitter hesabından uzaktan öğretim sürecine ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Yükseköğretim Kurulu bünyesinde, çeşitli üniversitelerimizin farklı disiplinlerinden gelen uzaktan öğretim alanında uzman akademisyenlerimizin yer aldığı Uzaktan Öğretim Politikaları Komisyonu'nu oluşturduk. YÖK'e, önümüzdeki dönemde uzaktan öğretim politikalarının geliştirilmesinde akademik destek sağlayacak olan komisyonun ilk toplantısını çevrim içi olarak gerçekleştirdik."
YÖK bünyesinde kurulan komisyonda, farklı üniversitelerden ve farklı disiplinlerden uzaktan öğretim alanında uzman 13 akademisyen yer alıyor.
2- YÖK’e, önümüzdeki dönemde uzaktan öğretim politikalarının geliştirilmesinde akademik destek sağlayacak olan komisyonun ilk toplantısını çevrimiçi olarak gerçekleştirdik. https://t.co/K19zDDztQ5— M. A. Yekta Saraç (@yekta_sarac) September 17, 2020
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