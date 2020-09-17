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    Halil Sezai'nin savcılıktaki ifadesinden: Olay esnasında kesinlikle ezan okuduğunu veya şehadet getirdiğini duymadım

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    Türkiye
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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202009171042868624-halil-sezai-olay-esnasinda-kesinlikle-ezan-okudugunu-veya-sehadet-getirdigini-duymadim/

    Tuzla'da 67 yaşındaki komşusunu darp eden sanatçı Halil Sezai'nin savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. "Ezan mı okuyorsun sen? Ezan okumak sana mı kaldı?" şeklindeki söyleminin olayla veya dini değerlerle hiçbir alakası olmadığını belirten sanatçı, "Olay esnasında kesinlikle ezan okuduğunu veya şehadet getirdiğini duymadım" diye konuştu.

    Sanatçı Halil Sezai, İstanbul'un Tuzla ilçesinde 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği gerekçesiyle bugün Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na ifade vermeye gitti.

    İfadesinin başında Meriç'i yaklaşık 2 senedir tanıdığını, geçmişte birlikte defalarca yemek yeyip vakit geçirdiklerini belirten Sezai, şöyle devam etti:

    • "Daha sonra bu samimiyetimize güvenerek çekim için bu villayı kullanabileceğimizi düşündüm. Hüseyin Meriç ile görüşmeye gelirken sevdiği bir çiçeği aldım. Hüseyin Bey ile samimiyetimize istinaden bu odun parçasını şaka amacı ile kendisine uzattım.
    • Bahçedeki tartışmamızda ben kesinlikle Hüseyin Bey’in ikametinin içine girmedim. Tüm tartışma villanın ortak müştemilatında gerçekleşmiştir. Daha sonra Hüseyin Bey sokakta küfürlerine ve tehditlerine devam edince bir anlık sinirle kendisine birkaç defa vurdum. Ben de o sırada kendisine küfür etmiş olabilirim. Şahsa bu sırada 'Ezan mı okuyorsun sen? Ezan okumak sana mı kaldı?' şeklindeki söylemimin olayla veya dini değerlerle hiçbir alakası yoktur.
    • Tamamen Hüseyin Bey’in geçmişte villanın bahçesinde sürekli yüksek sesle ezan ve ilahi tarzı kayıtlar açıp taciz amaçlı dinlemesinden dolayıdır. Olay esnasında kesinlikle ezan okuduğunu veya şehadet getirdiğini duymadım. Kendi konserlerimde dahi ezan okunduğunda konserime ara verip ezanın bitmesini beklemişimdir. Yaşanan bu kavga esnasında Hüseyin Bey de beni darp etmiştir. Ben de yaralandım."

    Halil Sezai, söz konusu ifadesinin ardından 'silahlı tehdit' ve 'kasten yaralama' suçlarından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

    Ne olmuştu?

    Halil Sezai ve 'İncir Reçeli', 'Bölük' ve 'Cennet' gibi filmlerin yönetmeni Aytaç Ağırlar, Tuzla Postane Mahallesi Cafer Bey Sokak'ta film çekimi için villa kiraladı. Halil Sezai kiraladığı villada film çekimi yapmak istedi. Ancak dört villadan oluşan sitede oturan Hüseyin Meriç ve Mesih Meriç, ünlü şarkıcının villada film çekimine izin vermedi. Sanatçı ve diğer villa sahipleri arasında bu nedenle nisan ayından itibaren tartışma ve anlaşmazlıklar yaşandı.

    Halil Sezai 15 Eylül'de saat 10:00 sıralarında Hüseyin Meriç'in ikametine yanında iki kişi ile birlikte geldi. İddiaya göre Sezai ve yanındakiler burada Meriç'i darbederek tehdit etti. Olay yerinden ayrılan sanatçı ve yanındakiler hakkında Hüseyin Meriç karakola giderek şikayetçi oldu. Polis, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na haber vererek tahkikat başlattı.

    Yeni Şafak'ın aktardığına göre, polis şikayetçinin ikametinde bulunan kamera kayıtlarını alarak olayda ismi geçen yönetmen Aytaç Ağırlar, Ecem Ağırlar ve Mustafa Taner Okçular'ı Tuzla Asayiş Büro Amirliği'ne davet etti.

    Polis, Halil Sezai ve diğer şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Halil Sezai aynı gün akşam saatlerinde Kadıköy'deki evinde yakalandı. Halil Sezai karakola götürülerek ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

    ​Yaşanan olayı 16 Eylül'de Star TV'de anlatan 67 yaşındaki Hüseyin Meriç, "Kalbim tıkalıydı, yere oturmaya çalıştım. Otururken bile tekme tokatla vuruyordu" dedi. Meriç, darp edildiği sırada Kelime-i Şehadet getirdiğini belirtti ve "O sırada 'Ezan mı okuyorsun lan sen?' diye daha çok dövdü" ifadesini kullandı.

    Halil Sezai, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada işlerin bu noktaya beş aylık bir sürecin sonunda geldiğini ve dayanamadığını söyledi. "Benim yaptığım şey de hayvanlık buna söyleyecek bir lafım yok" diyen Sezai, "Taş olsa çatlardı aylardır süren bu kadar ağır küfür ve tacize" diye yazdı.

    Etiketler:
    Tutuklama, şehadet, Ezan, ifade, Kavga, Anadolu Adalet Sarayı, Tuzla, İstanbul, Darp, Hüseyin Meriç, Halil Sezai
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