Türkiye'de koronavirüsten 66 can kaybı, 1648 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatte 66 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1648 kişiye tanı kondu. Ağır hasta sayısı ise 1372 oldu.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs salgınının Türkiye'deki seyri ile ilgili son verileri paylaştı. Buna göre, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 66 artarak

7 bin 315'e ulaştı.

24 saatte 109 bin 985 test yapıldı ve 1648 kişiye daha tanı kondu. Yeni rakamlarla birlikte toplam vaka sayısı 298 bin 39 oldu.

Ağır hasta sayısı ise 1372'ye yükseldi.

Hastalığı yenenlerin sayısı ise son 24 saatte 1143 artarak 263 bin 745'e yükseldi.

'Toplamda 9 milyona yakın test yapıldı'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Toplamda 9 milyona yakın test yapıldı. Bugün 1.648 yeni hastamız var. Kayıplarımızı ve ağır hasta sayısında artışı durdurmak elimizde. Tedbirlere hep birlikte uyarsak başarılı olacağız. Tedbirlere uyarak sağlık ordumuzun gücüne güç katın" açıklaması yaptı.

Koca: Toplamda 9 milyona yakın test yapıldı. Bugün 1.648 yeni hastamız var. Kayıplarımızı ve ağır hasta sayısında artışı durdurmak elimizde https://t.co/QmrhpvWLFS pic.twitter.com/zlWXwyOuYc — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 17, 2020

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