Lukaşenko: Litvanya, Polonya ve Ukrayna sınırlarındaki askeri kuvvetlerimize takviye yapmalıyız

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Belarus ordusunun Litvanya, Polonya ve Ukrayna sınırlarındaki askeri kuvvetlerine takviye yapması gerektiğini söyledi. 'Batı ile özellikle Litvanya ve Polonya ile sınırımızı kapatmak zorundayız' diyen Lukaşenko, 'Ne yazık ki kardeş Ukrayna ile olan sınırımızı da güçlendirmeliyiz' ifadesini kullandı.

Aleksandr Lukaşenko, ülkesinin devlet başkanlığı seçimlerinin sonuçlarının tanınmasına ihtiyacı olmadığını, seçimlerin yapıldığını ve yasal olduğunu ifade etti.

Başkent Minsk’te düzenlenen Kadınlar Forumu’nda konuşan Lukaşenko, Avrupa Parlamentosu’nun Belarus’taki seçimleri tanımama ve uluslararası gözlemcilerin katılımıyla yeni seçim yapma çağrısını değerlendirdi.

Belarus lideri, “Bugün onlar bir tane daha termonükleer bombayı devreye aldıklarına inanıyor. ‘Bombayı patlattılar.’ Brüksel'de, ya Avrupa Parlamentosu ya da Avrupa Konseyi meseleye katıldı ve seçimlerimizi tanımadı. Bu konuda şunu söylemek istiyorum, biz seçimleri ülkemizin anayasasına ve yasalarına uygun bir şekilde yaptık ve herhangi bir tanınmaya ihtiyaç duymuyoruz. Seçimler yapıldı ve sonuçlar yasal.”

‘Belarus'ta iktidarı yıldırım hızıyla ele geçirmek asla mümkün olmayacak’

Lukaşenko, Belarus'ta iktidarın asla yıldırım hızıyla ele geçirilemeyeceğini vurguladı:

“Bu beyaz-kırmızı-beyaz bayrakların altında, hangi terimlerin ve kelimelerin olduğuna bakın. Bunu kendileri uydurdular: yıldırım savaşı başarısız oldu. Ülkemizde böyle bir şey olamazdı, hiçbir zaman olmayacak.”

'Litvanya, Polonya ve Ukrayna sınırlarındaki askeri kuvvetlerimize takviye yapmalıyız’

Aleksandr Lukaşenko, Belarus ordusunun Litvanya, Polonya ve Ukrayna sınırlarındaki askeri kuvvetlerine takviye yapmak zorunda olduğunu söyledi.

“Dürüst olacağım, daha neler kullanacaklarını bilmiyoruz. Sıcak savaş aşamasına geçmeden önce ellerinde çok az yöntem kaldığını anlıyoruz. Bu nedenle daha önce de söylediğim gibi orduyu sokaklardan çekmek, ordumuzun yarısını silahlandırmak ve Batı ile, özellikle de Litvanya ve Polonya ile sınırımızı kapatmak zorundayız” diyen Lukaşenko, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ne yazık ki kardeş Ukrayna ile olan sınırımızı da güçlendirmeliyiz.”

Belarus lideri, “Son günlerde, Rusya Devlet Başkanı ve Savunma Bakanı ile birlikte, Birlik Devleti için ortak bir savunma tesis etmek zorunda kaldım ve bugün ülkemizin batısında uzun zamandır unutulmuş olan askeri tatbikatları yoğunlaştırdık. Tatbikatları iki aşamada yapacağız ve ikinci aşama sizlere, kadınlarımıza adanacak” ifadelerini kullandı.