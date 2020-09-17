DEVA Partisi'nden salgından etkilenen kültür ve sanat çalışanları için 'destek programı' önerisi

Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Pandemideki kısıtlamalar sonucu en fazla mağdur olan sektör çalışanları arasında kültür ve sanat çalışanları bulunmaktadır" denildi.
Sektör çalışanlarına destek verilmesi gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, yapılması gerekenler şu şekilde sıralandı:
- Kültür ve sanat alanında çalışan kayıtlı ve kayıt dışı tüm bireylerin sosyal güvenlik haklarından yararlanmaları sağlanmalıdır.
- Yaşanan bu olağanüstü şartlara mahsus olmak üzere oluşturulacak Sanat Destek Programı kapsamında, kısa dönemli ödenek fonu oluşturulmalıdır.
- Bağımsız tiyatroların, dans kumpanyalarının ve sahne sanatları alanında faaliyet gösteren kurumların 2019-20 sezonunda iptal ettikleri projelerden kaynaklı kayıplarının giderilmesi, kira ve stopaj desteği sağlanması, mevcut kredi ödemelerinin ertelenmesi ve KGF desteklerinden istifadelerinin sağlanması gerekmektedir.
- Sinema, görsel medya ve dijital sanatlar alanında faaliyet gösteren atölye, ajans ve prodüksiyon şirketlerinin, basılı ve online yayın yapan sanat dergilerinin iş ve fırsat kayıplarının tespit edilerek kira desteği, sosyal güvenlik desteği ve asgari maddi destek imkanları sağlanmalıdır.
- Sanatsal faaliyetlerini online platformlarda göstermeyi ve sergilemeyi amaçlayan sanatçıların dijital altyapı kullanımları ve bu altyapıların ekonomik koşulları desteklenmelidir.
- Sanat ve kültür kurumları ile kamu arasında iletişimin en üst düzeyde sağlanacağı bir istişare platformu oluşturulmalı ve ortak eylem planı hazırlanmalıdır.
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