Kayıt
00:43 18 Eylül 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Diyarbakır Valisi Karaloğlu

    Diyarbakır Valisi Karaloğlu: İzolasyonu ihlal etmek 'taksirle adam öldürme' suçudur

    © DHA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 70
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/11/1042869929_0:0:1200:676_1200x675_80_0_0_a55375ad73ed34332ca0bd0b427f5c1f.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202009171042869963-diyarbakir-valisi-karaloglu-izolasyonu-ihlal-etmek-taksirle-adam-oldurme-sucudur/

    Diyarbakır'da, koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimlere katılan Vali Münir Karaloğlu, "Bilerek ve isteyerek pozitif olan bir vatandaşın izolasyonu terk edip sokağa çıkması 'taksirle adam öldürme' suçudur. Zaten şu anda biz yakaladığımız vatandaşlarımızla ilgili savcılıklara suç duyurusunda da bulunuyoruz" dedi.

    İçişleri Bakanlığı koordinesinde bugün ülke genelinde eş zamanlı başlatılan koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimler Diyarbakır'da Vali Münir Karaloğlu'nun katılımıyla yapıldı. Beraberindeki Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Alican Ebedinoğlu ile birlikte denetimlere katılan Vali Karaloğlu, kent sakinlerine koronavirüse yönelik alınan tedbirlere uyulmaları için çağrıda bulundu.

    © AA /
    Türkiye'de koronavirüsten 66 can kaybı, 1648 yeni vaka

    'Kurallara tam olarak uyulmuyor'

    Denetimlerin ardından açıklamada bulunan Vali Karaloğlu, yaptıkları denetimle amaçlarının vatandaşta bir farkındalık oluşturmak olduğunu belirtti. Denetimlerde vatandaşların belirlenen kurallara tam olarak uymadıklarını gördüğünü belirten Vali Karaloğlu, şunları söyledi:

    "Yaptığımız denetimde maksadımız vatandaşta bir farkındalık oluşturmaktır. Vatandaşımıza virüsle mücadelenin bitmediğini, devam ettiğini ve kurallara uymazsak virüs bizi hasta etmeye, sevdiklerimizi aramızdan almaya devam edecek. Onun için toplum olarak her birimiz fert fert sorumluluğumuzu yerine getirirsek, konan kurallara uyarsak, virüsle mücadeleyi biz kazanacağız. Tedbir almazsak, konan tedbirlere uymazsak, o zaman virüs kazanacak. Bizi hasta edecek, bizi veya sevdiklerimizi öldürmeye devam edecek. Mücadele önemli, hala mücadele bitmiş değil. Kurallara uymaya devam edeceğiz. Zaman uzadıkça maalesef vatandaşımızda bir bezginlik bıkkınlık var, ama mutlaka aşmalıyız. Yaptığımız incelemede maalesef konan kurallara tam olarak uyulmadığını gördük, uyarılarımızı yaptık. Pazarda hala vatandaş seçerek mahsul alıyor, bu doğru değil. Zaman geçtikçe kuralların biraz gevşediğini görüyoruz. Vatandaşlarımızı uyarıyoruz, ne olur hem kendiniz için hem sevdikleriniz, hem de toplum için konan kurallara uymaya devam edelim."

    'Savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz'

    İzolasyon kurallarına uymayan vatandaşların İçişleri Bakanlığının genelgesiyle artık kredi yurtlar kurumunun yurtlarına konulduğunu hatırlatan Vali Karaloğlu, bilerek ve isteyerek bir vatandaşın izolasyonu terk edip sokağa çıkmasının 'taksirle adam öldürme' suçu olduğunu ifade etti. İzolasyonu ihlal edenler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını kaydeden Karaloğlu, "İçişleri Bakanlığı'mızın genelgesiyle izolasyona uymayan vatandaşları artık kredi yurtlar kurumunun yurtlarına alıp izolasyon sürelerini o yurtlarda tamamlattırıyoruz. Eğer bir vatandaşımızın testi pozitif çıkmışsa veya pozitif birisiyle temas halindeyse, 10 günlük izolasyon süresini evinden çıkmamak şartıyla evinde yapması lazım. Eğer bunu ihlal ediyorsa ve biz bunu tespit etmişsek, ki çok sık denetimlerimiz var, hem kolluk birimlerimizle hem filyasyon ekipleriyle bunu denetliyoruz, tespit ettiğimizde vatandaşımızı yurda götürüyoruz, izolasyon süresini orada tamamlattırıyoruz ve orada kendisinin orada konaklaması sebebiyle yaptığımız masrafı da kendisinden tahsil ediyoruz. Vatandaşımızın bu duruma düşmemesi için mutlaka izolasyon sürecinde evinden çıkmaması lazım. Bilerek ve isteyerek pozitif olan bir vatandaşın izolasyonu terk edip sokağa çıkması 'taksirle adam öldürme' suçudur. Zaten şu anda biz yakaladığımız vatandaşlarımızla ilgili savcılıklara suç duyurusunda da bulunuyoruz. Onun için ne olur vatandaşımız, hem konan kurallara hem de izolasyon kurallarına harfiyen uysunlar, bize yardım etsinler. Bakın sağlık teşkiklatımız Mart ayından bu yana ayakta 24 saat sistemiyle çalışıyorlar, artık onlar da çok yoruldu. Onların da işlerini hafifletmek, biz kurallara uyarak onları da motive etmek için, sıkı sıkıya kurallara sarılmamız ve uymamız gerekir" dedi.

    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Bir tepeden İstanbul manzarası
    Rus turistin objektifinden İstanbul'da Eylül
    Karikatür
    Salgınla mücadeledeki başarısızlık Netanyahu’nun puanını aşağı çekiyor
    İnfografik
    BAE, Bahreyn ve İsrail: Barış mı, yoksa bölünme anlaşması mı?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet