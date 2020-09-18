Aleyna Çakır'ın ölümü soruşturmasında şüpheli Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun, ölü bulundu

Aleyna Çakır'ın ölümüne ilişkin hakkında soruşturma açılan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun Ankara'nın Keçiören ilçesinde boş bir arazide başına bir el ateş edilmiş şekilde ölü bulundu.

Aleyna Çakır olayında 'şüpheli' olarak kamuoyuna yansıyan Ümit Can'ın, Sosyal Hizmetler'de görevli olduğu ortaya çıkan ve Aile ve Sosyal Politikalar Çalışma Bakanlığı müfettişleri tarafından hakkında soruşturma başlatılan annesi Gülay Uygun, bugün akşam saatlerinde şüpheli bir şekilde ölü bulundu.

3 Haziran'da Ankara'daki evinde ölü olarak bulunan 21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın ailesi, kızlarının cinayete kurban gittiğini iddia ediyordu. Kızlarının öldürüldükten sonra intihar süsü verildiğini savunan aile şüpheli olarak kızlarının erkek arkadaşı Ümit Can'ı işaret ediyordu. Aleyna Çakır'ın komşuları ve arkadaşları da genç kızın sürekli şiddet gördüğünü söyleyip cinayet ihtimali üzerinde durdu.

Aleyna Çakır gibi Sosyal Hizmetler yurdunda kalan kızların Ümit Can'ın annesi tarafından yaşamına son vermeye yönlendirildiği iddiası üzerine Bakanlık soruşturma başlattı.

Bakanlık soruşturmasının ardından Ümit Can'ın annesi Gülay Uygun bugün akşam saatlerinde başına tek el silahla ateş edilmiş olarak ölü bulundu. Gülay Uygun'un 'yüzünde maske takılı halde ve yanında alışveriş çantalarıyla' ölü bulunduğu belirtildi.

Oğlu ve eşi, Müge Anlı'yı suçladı

Gülay Uygun'un ölü bulunmasının ardından, oğlu Ümitcan Uygun ile eşi Mehmet Uygun kameralar karşısına geçerek Müge Anlı'yı suçladı.

Aleyna Çakır'ın ölümünün şüphelisi Ümitcan Uygun, 'yüzünde maske takılı halde ve yanında alışveriş çantalarıyla' ölü bulunan annesi Gülay Uygun'un ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada Müge Anlı'yı suçladıhttps://t.co/MrM2mn7FAa pic.twitter.com/RKfUbebQ6A — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 17, 2020

​Henüz 21 yaşında olan Aleyna'nın evinde intihar etmiş şekilde ölü bulunmasının ardından başlatılan soruşturmada gelişmeler yaşandı. Aleyna'nın Ümit Uygun tarafından işkence gördüğü görgü tanıkları tarafından ortaya çıkarılırken Ümit'in annesiyle ilgili de çok çarpıcı iddialar ortaya atılmıştı.

Geçtiğimiz günlerde yayına bağlanan bir başka görgü tanığı Ümit Uygun'un annesiyle ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. Ümit Uygun'un annesinin çocuk eğitmeni olduğunu söyleyen tanık, 18 yaşını doldurup yurttan ayrılan kızlara bir ev açtığını ve gece hayatında çalışmaya zorladığını iddia etti.

Ümit Uygun'un yakın arkadaşı Tayfun Kürkçü, Aleyna ve Ümit arasında yaşananları Müge Anlı'ya anlattı. Ümit'i Aleyna'ya şiddet uygularken görmediğini söyleyen Kürkçü, son dönemde aralarının çok iyi olduğunu söyledi. Kürkçü'nün "Vücudundaki morluklar Ümit'in yaptığı anlamına gelmez. Ümit ve Aleyna evlenecekti" sözleri sonrası baba Mehmet Esen fenalık geçirdi. Gözyaşları içerisinde 'Yalan söylüyorlar' diyerek haykıran baba, canlı yayında fenalık geçirdi. Müge Anlı, hastaneye kaldırılan Mehmet Esen'in durumunun iyi olduğunu ve tansiyonunu düşürmek için müdahalede bulunulduğunu ifade etti.

Olayın ardından canlı yayına Aleyna'nın abisi Himmet Esen bağlandı. Tayfun Kürkçü'nün Ümit Uygun'un çok samimi arkadaşı olduğunu söyleyen abi, sürekli yan yana olduklarını ve aynı karakterde olduğunu belirtti.